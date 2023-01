Un año más, los Reyes han acudido a la Pascua Militar para inaugurar así el nuevo año. Con este evento, los monarcas comienzan su agenda oficial después de las vacaciones navideñas, que este año han estado marcadas por el viaje de Estado del rey Felipe a Brasil el primer día del año. Este viernes 6 de enero ha vuelto a reinar la normalidad tras dos años marcados por la pandemia. Muy puntuales a las 12.00 en punto llegaban los Reyes a la plaza de Armería del Palacio Real donde eran recibidos por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la ministra de Defensa Margarita Robles.

Gtres

Tras los correspondientes saludos a las autoridades, pasaban revista y eran recibidos con todos los honores tras la correspondiente salva de 21 cañonazos, los Reyes se han dirigido al Palacio Real donde después de trasladarán al Salón del Trono donde tendrá lugar la recepción y el posterior discurso del Rey.

Felipe VI, como viene siendo tradición va rotando de traje y este 2023 ha inaugurado el año con el traje de capitán general del ejército del aire. Doña Letizia se ha decantado por un vestido rojo y una capa negra para paliar el frío del soleado día con el que ha amanecido el Día de Reyes.



Gtres

🔴📡 #EnDirecto | Los Reyes presiden la celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid.@Defensagob #PascuaMilitar https://t.co/pPaXfxcgxS — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) January 6, 2023

El origen de la Pascua Militar



​La celebración de la Pascua Militar constituye un solemne acto castrense con el que se inicia el año militar. En dicho acto se realiza un balance de las vicisitudes del año anterior y se marcan las líneas de acción que se desarrollarán en el siguiente. Además, se imponen condecoraciones militares a aquellos civiles y miembros de las Fuerzas Armadas que se han hecho acreedores de ellas durante el año vencido.

El origen de la Pascua Militar se remonta al reinado de Carlos III, cuando, el 6 de enero de 1782, se recuperó la localidad menorquina de Mahón, que se hallaba en poder de los ingleses. Como expresión de júbilo, Carlos III ordenó a los virreyes, capitanes generales, gobernadores y comandantes militares que, en la fiesta de la Epifanía, reuniesen a las guarniciones y notificasen en su nombre a jefes y oficiales de los ejércitos su felicitación.”