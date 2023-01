Era tradición que los reyes y sus hijas pasaran el 6 de enero con Jesús Ortiz, el padre de la reina Letizia. Todos los años se dejaban caer por su casa para pasar una familiar tarde de reyes comiendo roscón pero parece que este año no se ha cumplido. El año pasado tampoco fueron y todo fue para intentar frenar la ola de contagios de covid que había por esas fechas. Este año la que sí conocíamos que no iba a poder acudir era la princesa Leonor, ya que se trasladó el pasado 5 de enero a Gales para retomar sus clases. El resto de la familia tampoco se ha dejado ver por allí pero se desconocen los detalles. Ahora que ha finalizado la Navidad y todos empezamos con nuestras rutinas, Jesús Ortiz ha reaparecido en redes sociales pero por un motivo totalmente ajeno al día 6 de enero. En concreto, el padre de la reina denunciaba a través de su perfil de Twitter que ha sido víctima de una estafa. Jesús compartía un pantallazo de un correo electrónico que recibía y que sospecha que podía tratarse de una estafa.

Hola, @policia. Sospecho que esto es un intento de estafa. Llegado a mi buzón de correo el 08/01/23. pic.twitter.com/NbcO7CwsYX — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) January 8, 2023

En el mail le comunican al padre de la reina que iba a ser beneficiario de un dinero, cosa que él ha dudado en todo momento. La clara muestra de que en lugar de hacer clic en alguno de los enlaces que viene en el correo electrónico y que podría haberle llevado a caer en el engaño, ha preferido denunciarlo públicamente y no ha caído en la trampa. Han sido muchos los comentarios que ha recibido Jesús Ortiz, ya que otros usuarios de la red social también han recibido este tipo de correo electrónico. Otros le agradecen compartir su experiencia y así alertar para que nadie pueda caer en la estafa y ser perjudicado.