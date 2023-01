Gtres

Es habitual fijarse en los looks que elige la reina Letizia para los actos públicos a los que asiste o cuando hace alguna aparición fuera de su agenda de compromisos oficiales. Siempre va acorde del momento del día, estación del año y lugar, y sa la hora de complementar sus prendas. El estilo de doña Letizia es elegante, sofisticado y a la vez arriesgado, ya que en muchas ocasiones la hemos podido ver apostando por las tendencias. Sin embargo hay algo de lo que no nos habíamos fijado hasta este momento, y es que la mujer del rey Felipe VI no incluye las medias en sus outfits.A pesar de las bajas temperaturas que estamos viviendo, incluso cuando va a países donde las temperaturas son extremadamente bajas, Letizia no suele utilizar este complemento. Los expertos en moda señalan que el motivo por el que la consorte prefiere lucir sus tonificadas piernas como complemento estilístico es porque luce mejor, por lo que utiliza la técnica 'beauty' de aplicar crema para sus piernas y así se vean hidratadas y tonificadas.El pasado 19 de enero pudimos ver que Letizia optaba para ir a la Real Academia Española para presidir el Pleno por un conjunto formado de blusa celeste de Carolina Herrera y falda efecto piel midi de Hugo Boss en color negro. Ese día fue uno de los tantos en los que doña Letizia opta por ir con las piernas al aire.