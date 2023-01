Letizia ha retomado su agenda con un 'llamativo' look. Tras celebrar el cumpleaños de Felipe VI con la visita sorpresa de la princesa Leonor, la Reina se ha desplazado a Petrer (Alicante) hasta donde se ha desplazado para presidir el II encuentro de la Red de Centros de atención directa y Servicios Especializados de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

El encuentro tiene como objetivo presentar a Doña Letizia en primera persona todos los servicios dirigidos a las personas que ofrece esta Red de centros y los retos a futuro que comparte su tejido asociativo. Este proyecto tiene como fin generar un modelo socio sanitario que proporcione una atención integral a las personas con enfermedades raras o en búsqueda de diagnóstico a través de la promoción de los servicios profesionalizados de calidad del movimiento asociativo.

Gtres

Para la ocasión, Letizia ha elegido un look 'black&white' protegiéndose del frío con un abrigo negro. Lo más llamativo de su look ha sido su vestido de Pedro del Hierro de largo midi, de print de cuadros, cortado al bies, con manga larga y puños en cuadros de vichy y cuello a la caja. Un look sencillo sino fuera por una coincidencia. La Reina estrenó este modelo hace justo un año: el 31 de enero de 2022, durante su viaje a Viena.

A diferencia del año pasado, Letizia ha cambiado los tacones de salón por unas botas negras de caña alta y tacón ancho, mucho mejor para la dolencia que sufre en los pies. Desde hace algún tiempo la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha incorporado a su zapatero zapatos de tacón bajo.

Gtres

Como joyas, la Reina ha vuelto a recuperar el anillo de Coreterno que le regaló su marido por su 50 cumpleaños. También ha rescatado de su joyero los pendientes de oro blanco y diamantes que le regaló la Asociación de Joyeros San Eloy hace 18 años.

Letizia está muy implicada en la investigación de las enfermedades raras. La necesidad de contar con un enfoque holístico, centrado en la persona, multidisciplinar, continuo y participativo, considerando a la persona que vive con la patología como a los cuidadores familiares, resulta especialmente relevante en el ámbito de las enfermedades raras. Y es que nadie mejor para llegar a todas las personas que este movimiento asociativo, ya que tiene un conocimiento muy cercano de estas realidades.

Las enfermedades raras (ER) o poco frecuentes son aquellas que tienen una baja prevalencia en la población. Para ser considerada como rara, cada enfermedad específica sólo puede afectar a un número limitado de personas. Concretamente, cuando afecta a menos de 5 por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, son muchas las personas que conviven con ellas en todo el mundo -más de 300 millones en el mundo, 3 de ellos en España-, ya que se estima que existen más de 7.000 enfermedades raras, de las cuales se han identificado 6.172, según datos de Orphanet.