El rey Juan Carlos y la infanta Cristina arropan a Mario Vargas Llosa en su ingreso en la Academia Francesa. Este jueves 9 de febrero en París, el Premio Nobel, arropado por su ex, Patricia Llosa, sus hijos y nietos acudía a la ceremonia oficial por la que se le concede ocupar el sillón número 18 de esta prestigiosa institución que dejó vacante el filósofo Michel Serres al fallecer en junio de 2019. Además de por su familia, el ex de Isabel Preysler ha estado acompañado por el Rey Emérito, que mantiene una relación cordial con el escritor, y su hija mediana. El marido de la reina Sofía ha viajado desde Abu Dabi para arropar a su amigo y aterrizó en la capital francesa el pasado miércoles, un día antes de la ceremonia. Este jueves al mediodía llegaba a la Academia Francesa a bordo de una furgoneta con los cristales tintados y, sentado en el asiento del copiloto, saludaba a los medios de comunicación. Doña Cristina viajaba en el mismo vehículo.

El rey Juan Carlos y la infanta Cristina, con un traje marrón, bajaron de la furgoneta y fueron recibidos por otros miembros de la Academia Francesa. Ambos han seguido el emotivo discurso de Mario Vargas Llosa en francés desde la primera fila sentados solos en un banco justo al lado del asiento que ocupaba la familia del Premio Nobel: su ex mujer Patricia Llosa y sus tres hijos.

El Rey Emérito y su hija han sido invitados por el Premio Nobel que es el primer escritor español en entrar en la Academia Francesa y éste ha explicado por qué ha querido que le acompañaran en un día tan importante. La relación entre ambos viene de lejos y Vargas Llosa, dejando atrás su última polémica con la madre de Tamara Falcó, ha explicado el 'El País' que la invitación ha sido "un gesto de pura simpatía". El ex de Isabel Presyler reconoce que no son amigos íntimos ni tienen contacto frecuente pero si una relación cordial. "Los reyes no tienen amigos, tienen súbditos. Por eso digo que, en la medida en que un rey pudiese tenerlos, yo sería uno de ellos" y añadió: "Yo pensé que, como está de capa caída, de repente esta invitación le venía bien".