París ha sido el lugar elegido por el exmatrimonio formado por Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa para inmortalizar su buena relación. A pesar de que se sabía que ambos habían retomado el contacto en Madrid e incluso han tenido alguna que otra cita nocturna, aún no se habían dejado ver juntos, pero eso ha cambiado gracias a su hijo Álvaro, que ha sido el encargado de publicar abiertamente cómo sus padres comparten muy buena relación tras la polémica ruptura de Mario con Isabel Preysler las pasadas navidades.

Mario ha querido contar con la presencia de Patricia -de la que se separó en 2015 y se divorció en 2016 tras más de 50 años casados-, y de todos sus familiares más cercanos en un momento cumbre de su carrera, y es que el escritor y Premio Nobel de Literatura ingresará oficialmente en la Academia Francesa (donde obtendrá el sillón número 18, anteriormente ocupado por el filósofo Michel Serres hasta su muerte en 2019) este jueves 9 de febrero, y hasta entonces parece que ambos se estarían alojando en la casa que Álvaro tiene en el centro de la Ciudad del Amor. Tanto Mario como Patricia fueron interceptados por reporteros en el aeropuerto de Madrid antes de partir hacia allí, pero, aunque volaron todos juntos, llegaron hasta allí por separado: el escritor con su hija Morgana y su mujer con sus nietas.

Con mis padres en París, en vísperas de grandes acontecimientos. pic.twitter.com/yNkeVnV1DN — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) February 7, 2023

Con esta imagen se confirma que la ex pareja está en un momento muy dulce de su relación, y es que han retomado el contacto tras la ruptura de Mario con Isabel. Un acercamiento en el que los hijos del ex matrimonio habrían tenido mucho que ver, supuestamente felices por esta ruptura, ya que algunas lenguas dicen que no 'tragaban' a la socialité. Sin embargo, esta foto también alimenta los rumores que desde hace días se vienen sucediendo sobre una posible reconciliación amorosa, aunque la pareja, por el momento, no ha querido pronunciarse sobre ello.

Une vieille histoire d’amour… pic.twitter.com/ZABY2opasz — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) February 7, 2023

Al acto en la Academia Francesa, donde Mario Vargas Llosa pronunciará un discurso, también ha sido invitado personalmente por el escritor el rey emérito Juan Carlos I, que se espera que llegue a París en breve desde Abu Dabi. La última vez que se le vio en público fue en Atenas por el funeral de Constantino de Grecia.