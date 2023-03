Chema Clares

La reina Letizia ha dado un discurso de lo más emotivo. Este jueves 16 de marzo, doña Letizia presidía, que esta edición la ha llevado hasta Santiago de Compostela (A Coruña). La monarca ha estrenado unque muchas querrán copiar para Semana Santa o la Feria de Abril. Tras entregar los Premios FEDER 2023, la mujer del rey Felipe VI ha pronunciado un discurso en el que no ha podido evitar emocionarse y también les ha pellizcado el corazón a los asistentes. Tan emotivo ha sido que al finalizar se han puesto todos en pie para aplaudirla."Acercaos a Amanda, a Itziar, a Antonio, a Pol, a Jon.Agradezco, por cierto, a los medios de comunicación su labor para sensibilizar y dar voz a las personas con enfermedades raras. Gracias a un gran reportaje de Pedro Simón conocí la historia de Alex y, después de tantos años y tantas historias, viví –sentí- en cada línea de su texto los desvelos, la angustia, el cariño y los cuidados de la madre y del padre de Alex hasta saber, más de dos décadas después, que su hijo tiene una leucodistrofia metacromática", comenzaba antes de contar una historia propia que le marcó., un niño que padecía una enfermedad rara que ya no se encuentra entre nosotros: "Lo conocí el año pasado en León en un día como el de hoy.y hace dos meses, su padre, Ricardo, me mandó una carta para decirme que Marco, después de cinco años polimedicado, con severa discapacidad intelectual, alimentado por sonda, con una traqueotomía, con todos los cuidados posibles y todo el amor, murió tranquilo junto a sus padres y sus hermanos. Aquel día de marzo en León,Marco no es el primero ni será el último. Cuando no se puede curar, se puede cuidar. Trato humano, recursos, apoyo emocional, información clara y comprensible, escuchar, complicidad en el proceso, atención integral. El profesional que se enfrenta a un enfermo sin posibilidad de curación también necesita saber cómo hacerlo. Hay que seguir dando pasos, debemos continuar juntos en este camino. Y me tenéis siempre a vuestro lado. Gracias".