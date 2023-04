Llega la Semana Santa y con ella las vacaciones y todos hemos elegido ya el destino en el que vamos a descansar, incluidos Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia. La pareja más comentada de los últimos tiempos se mantiene firme y disfrutando de su historia de amor que nos ha enganchado a todos desde que conocimos su romance y que parece que va viento en popa. Ahora, hemos conocido que van a aprovechar estas vacaciones para disfrutar de una escapada en una isla que Iñaki conoce muy bien: Mallorca.

Según las informaciones publicadas, la pareja llegó el jueves a la isla para alojarse en un hotel de lujo del barrio de Ses Illetes, muy cercano a Cala Mayor, donde está ubicado el palacio de Marivent. Una zona que Urdangarín conoce extremadamente bien por los años que ha veraneado allí con la Familia Real, algo que parece que no ha importando nada a la pareja después de haber pisado también zona 'prohibida' al disfrutar del esquí en Baqueira Beret a pesar del riesgo de encontrarse.

Telecinco.es

Las crónicas de los periódicos locales, 'Última hora' y 'Diario de Mallorca', relatan que la pareja fue recogida del aeropuerto por un amigo del ex duque que se mostró muy cercano a Ainhoa. Tras ello se fueron al hotel de lujo donde permanecen alojados y desde el que han hecho varias escapadas que recuerda mucho a los planes habituales de Urdangarín con la Familia Real: han salido a navegar desde el puerto de Andrax y a cenar en el club náutico.

Unos planes en los que parece que está tentando a la suerte de cruzarse con algún miembro de su ex familia política y es que, pese a que los Reyes no viajarán a Mallorca esta Semana Santa, sí lo ha hecho Doña Sofía, quien se encuentra en el palacio de Marivent. Con quien no se cruzará será con su ex mujer, la infanta Cristina, que podría tener que indemnizarle tras el divorcio. La hermana del rey ha acudido por trabajo al norte de España y, previsiblemente, viajará a Barcelona para ver a su hijo jugar este sábado por la tarde.