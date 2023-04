El rey Juan Carlos, la infanta Elena y su hijo mayor, Froilán, han pasado juntos la Semana Santa 2023. El rey Emérito, su hija y Felipe Juan Froilán han asistido a una misa en el Centro Abrahámico de Abu Dabi este Domingo de Resurreción. Gracias a las imágenes a las que ha tenido acceso 65ymas podemos comprobar como la hermana del rey Felipe VI ha aprovechado las vacaciones de Semana Santo para visitar tanto a su padre como a su hijo.

Recordemos, que desde el pasado mes de febrero el hijo mayor de la infanta Elena reside en los Emiratos Árabes. Froilán, al que cariñosamente sus amigos llaman 'Pipe', se instaló muy cerca de su abuelo después de haber conseguido un puesto de trabajo en una importante petrolera del país del Golfo Pérsico.

En las fotografías, podemos verte tanto al Emérito como a sus familiares posar muy sonrientes en este espacio en el que conviven las religiones católica, islámica y judía ubicado en el Distrito Cultural Saadiyat.

La infanta Elena posa escoltada por su hijo Froilán y por su padre al pie de las escaleras de este espacio religioso. En las instantáneas vemos a la infanta Elena del brazo de su padre, el rey Juan Carlos, que posa sin su ya inseparable bastón. En el otro brazo vemos a Froilán, que al igual que su abuelo va vestido con chaqueta azul de traje y pantalones de color camel.

La hermana mayor de Felipe VI se ha decantado por pantalón y camiseta blancos y una chaqueta de hilo en color marrón. Muy felices los tres, nos recuerdan al posado familiar en Abu Dabi que difundieron la pasada Semana Santa. En esa ocasión, el rey Emérito recibió la visita de sus dos hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina, junto a sus respectivos hijos.

La gran ausente en esta fotografía ha sido Victoria Federica. La joven, que se encuentra disfrutando de unas vacaciones con amigos en Rivera Maya, se ha convertido en una de las 'it girl' de la monarquía europea más solicitadas.

