La reina Letizia ha presidido en Córdoba la proclamación del premio de Artes y Letras 2023 de la fundación Princesa de Girona. En la mañana del jueves 13 de abril, la esposa del rey Felipe VI ha pasado por la tercera jornada del 'Tour del Talento' que se desarrolla en la ciudad andaluza entre el 13 al 19 de abril para impulsar y conectar el talento más joven. Después de disfrutar de una Semana Santa en familia y de visitar la Pasión de Chinchón, los Reyes han retomado su agenda oficial a pesar de que su hija Leonor se encuentra estos días de vacaciones en España. Este jueves, don Felipe ha recibido en el palacio de la Zarzuela al Consejo de Administración del grupo Yuste y doña Letizia ha viajado hasta Córdoba para reunirse con el talento nacional más joven.

Después de que, el pasado martes, rescatara un vestido negro que le jugó una mala pasada en el Ateneo de Madrid, en Córdoba la reina Letizia ha optado por un modelo de estreno: un look ideal para ser la invitada perfecta en todos tus eventos de la temporada. Es un vestido de la firma española Cayro, de flores y multicolor, concretamente el modelo Violeta que está a la venta en la web de la firma por 96,20 euros.

Gtres

No es la primera vez que doña Letizia apuesta por Cayro, esta firma española de la que ya lució un vestido rosa en mayo de 2022 en el Día de la Cruz Roja. Además, la marca también es una de las favoritas de su hija Leonor que ha escogido en dos ocasiones looks esta firma sevillana para sus actos públicos. En Córdoba la reina Letizia ha completado su look con una cartera de mano de ante rosa y zapatos a juego de la firma Magrit. Además, ha hecho un guiño a la tierra que visitaba con unos pendientes de oro blanco y diamantes realizados con la tradicional técnica de la filigrana cordobesa que fueron un regalo de la Asociación de Joyeros San Eloy.

Gtres