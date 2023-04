Los reyes Felipe y Letizia no han querido perderse las celebraciones del bicentenario en el Ateneo de Madrid este martes 11 de abril, y aunque el acto merecía ir de punta en blanco (algo que han conseguido, sin duda, como acostumbran), lo cierto es que la mujer de Felipe VI ha tenido un pequeño 'wardrobe malfunction', que no es otra cosa que la versión inglesa de nuestro español 'Tierra, trágame' por culpa de un look. Doña Letizia escogía un vestido de punto azul marino con detalles florales de claveles que ya había lucido en 2022 para presidir la inauguración del 'Tour del Talento' en Málaga, y aunque aquella vez no ocurrió nada con este look, esta vez le ha jugado una mala pasada dejando al 'descubierto' su ropa interior.

La culpa, sin embargo, no era del vestido, sino de los flashes de las cámaras, que conseguían atravesar el punto para dejar a la vista lo que había debajo, dejando unas imágenes en las que se puede ver claramente la ropa interior blanca de la reina. Se trata de un diseño de la firma Galcon Studio, fabricado en España, y cuyo precio era de 229 €. Igual que en la primera ocasión, la reina lo combinaba con un cinturón fino de color negro, pero esta vez escogía los complementos (bolso y zapatos) a juego con el cinturón.

Gtres

Gtres

Sin darse cuenta de lo ocurrido, la reina se mostraba de lo más cercana y sonriente con los invitados, para luego sentarse en primera fila para asistir a los discursos preparados para la celebración.

Estrenado en el auditorio Edgar Neville de Málaga, Letizia volví a apostar por este vestido, que sólo se ha puesto en esa ocasión, y sin duda es una gran opción para apoyar la moda española. De color azul marino, largo midi y silueta evasé, el modelo también contaba con escote caja y manga tres cuartos, en el que destacaban una flores blancas -con forma de clavel- bordadas y realizadas mediante la técnica de intarsia-jacquard.