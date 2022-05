El Rey Juan Carlos I I ya está en España. El monarca llegó ayer al aeropuerto de Vigo, donde se reencontró con su hija la infanta Elena. Un momento en el que ambos protagonizaron un gran abrazo. Tras esto, el padre del rey Felipe VI se trasladó hasta la casa de su amigo Pedro Campos, donde tiene previsto hospedarse durante los días que permanecerá en Sanxenxo. Ahora, ha realizado su primera salida desde su llegada para acudir al puerto donde tendrá lugar la regata del IV Circuito Copa de España 2022 que se celebra en el Real Club Náutico.

Montado en la parte delantera del coche y con su hija la infanta Elena detrás, Juan Carlos I ha confesado que "está muy bien", y es que hacía mucho tiempo que no estaba en España. El monarca se ha emocionado al ser recibido en el Club Náutico por una gran multitud de personas que no han dudado en gritarle frases como 'viva el Rey' o 'Sanxenxo es tu casa'.

Esta es la primera visita que realiza el rey emérito a España desde que hace 21 meses decidiese marcharse a España salpicado por sus constantes polémicas que hicieron que el rey Felipe VI tuviera que tomar la drástica decisión de eliminar la asignación de la Casa Real a don Juan Carlos y renunciar a la herencia. Pese a todo el revuelto generado por su vuelta al país, finalmente el rey emérito ha sido recibido con numerosos aplausos, una reacción que ha provocado que el abuelo de la princesa Leonor no pueda evitar emocionarse.

Junto a él ha estado la infanta Elena, que también se ha parado a saludar a todos los presentes mostrando su gran felicidad por poder estar allí disfrutando de estas regatas junto a su padre. Durante este acto, se les ha podido ver a ambos muy sonrientes pasándolo bien mientras hablaban con los asistentes. Eso sí, durante dicho evento se ha podido ver cómo contaba con algunos problemas de movilidad. Sin duda, un recibimiento muy especial donde el público le ha recibido también con unos zapatos de madera donde estaban talladas las caras del rey Juan Carlos I y la reina Sofía.

Tras esto, el rey Juan Carlos I ha acudido a la regata. Un momento en el que ha tenido que ser ayudado por varias personas para poder subir. Unos de los detalles que más ha sorprendido ha sido que su hija ya no se encontraba con ella. Además, aunque en un primer momento el alcalde de Sanxenxo había confirmado que el rey emérito participaría en las regatas como patrón de 'El Bribón', al igual que le vimos hacer en el pasado, finalmente parece haber habido un cambio de planes.

A pesar de que en un primer momento se ha subido a 'El Bribón', finalmente ha terminado trasladándose a la lancha auxiliar que había al lado, lo que hace pensar que finalmente él no será el patrón de la regata. Sin embargo, esto no ha impedido que el ex monarca siga mostrando su gran felicidad por poder estar en esta competición que tanto le gusta. De hecho, desde la lancha ha seguido saludando a todos los presentes que han acudido a verle.

Esta no será la única vez que viaje a España durante estos meses, y es que aunque está previsto que regrese a Abu Dabi el día 23 de mayo, se espera que vuelva el próximo 10 de junio, cuando de comienzo el Campeonato del mundo de vela Xacobeo 6mR. Antes de marcharse a su residencia actual, se espera que también tenga una reunión con su hijo el rey Felipe VI y con la reina Sofía, que se encontraba en Miami justo cuando don Juan Carlos llegaba al país.



