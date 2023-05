La reina Letizia lo ha vuelto a hacer. Nuestra Reina acaparó todas las miradas este sábado 6 de mayo durante la coronación de Carlos III con su impresionante look. La mujer del rey Felipe VI arriesgó y ganó a pesar de los cientos de memes que inundaron las redes sociales por su tocado. La prensa internacional opinó todo lo contrario que algunos compatriotas de la Reina. Letizia ha generado un sinfín de comentarios positivos en la prensa inglesa y extranjera que alaban el look escogido por la Reina.

"La mujer de rosa", "La reina Letizia luce fabulosa con un llamativo vestido fucsia" o "La reina Letizia desafía las expectativas con un impactante vestido peplum" son solo algunos de los titulares y comentarios que se pueden leer sobre el estilismo elegido por la reina Letizia este sábado.

La reina Letizia se decantó para este día histórico por un vestido en el color tendencia gracias al próximo estreno de 'Barbie', el rosa.

Jeff Spicer Getty Images

Un diseño de la venezolana Carolina Herrera en el que se marcan los hombros y destaca la estructura peplum que remarca su cintura. Bordados en la parte superior,salones de color rosa, bolso en el mismo color y grandes pendientes colgantes de perla. Aunque el toque más arriesgado lo puso con el tocado creado por Isabel Terroso, diseñadora española de la firma Balel en rafia y con encaje.

El día anterior la reina Letizia ya destacó en la recepción del rey de Inglaterra con un vestido en verde de Victoria Beckham, con el que hacía un guiño a la monarquía al elegir el color verde que se asocia a esta institución. Un elección que hasta la propia diseñadora alaba con un mensaje a través de sus redes sociales.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.