La ausencia de mascarillas le ha jugado a la reina Letizia una mala pasada. Al mediodía del jueves 21 de abril, los Reyes han presidido el tradicional almuerzo con motivo de la ceremonia de entrega del premio Cervantes en el Palacio Real de Madrid. El galardón ha recaído en manos de la escritora Cristina Peri Rossi que recogerá el galardón el viernes 22 de abril en la Universidad de Alcalá. Esta comida era el primer acto público desde que ha entrado en vigor la no obligatoriedad de lucir mascarillas en interiores y, por este motivo, hemos podido volver a ver las caras al rey Felipe VI y su esposa.

Durante el besamanos anterior al almuerzo, los Reyes han recibido a los invitados, diferentes personalidades del mundo de las letras como Paz Padilla o Sandra Barneda, y allí hemos podido ver el descuido de la reina Letizia que le ha arruinado el look. Y es que su barra de labios ha manchado su dentadura y, durante los saludos, sus dientes aparecían manchados con el pintalabios que lucía, algo que le ha pasado a casi todas las mujeres con el carmín y más si es tonos fuertes como el que hoy lucía doña Letizia. Un detalle que no ha pasado desapercibido gracias a la ausencia de mascarillas del día de hoy. Si el adiós al cubrebocas nos ha permitido conocer cómo ha cambiado Leonor en estos dos años de pandemia, hoy nos ha dejado ver el descuido de la Reina con su labial.

Ana Ruiz

Para su cita con las letras, la reina Letizia ha recuperado el vestido con lazada y bordados de Pertegaz, que diseño su traje de novia, y que estrenó en octubre de 2019 en la recepción en el hotel Reconquista a los premiados en los Princesa de Asturias. Lo ha combinado con unos salones en tono fresa de Magrit y cartera a juego. Repasamos los mejores looks de la reina Letizia. Para el cabello, lucía un pequeño recogido de la parte delantera de la melena y el resto suelto, dándole un toque más formal a su estilismo que se ha visto empañado un poco por su descuido con la barra de labios. Repasamos 50 peinados de Letizia.

