Victoria Federica se ha ido abriendo poco a poco un hueco en el mundo de la moda. Ha pasado de ser la discreta sobrina de los Reyes, a una de las jóvenes royals con más proyección internacional. Desde que decidiese hacer público su perfil en Instagram, la hija de la infanta Elena ha comenzado a ser una de las invitadas más solicitadas en todo sarao de moda que se precie y ahora, ha dado el salto a las diferentes semanas de la moda europea. Si en en el desfile de Dior la veíamos posar con Rihanna, al de Loewe ha decidido ir acompañada de su padre, Jaime de Marichalar. La moda es una pasión en común que Victoria Federica comparte con su padre.

El exmarido de la infanta Elena y su hija han estado pendiente de las novedades de la marca española ha presentado en París para la próxima primavera y verano. Y no han estado en una posición, cualquiera, han disfrutado del desfile en el 'front row' o primera fila. Así lo demuestran los diversos 'selfies' que ha compartido Victoria Federica con algunos de los invitados a este desfile. Su look no ha dejado indiferente a nadie, la sobrina de los Reyes ha apostado por un top blanco sencillo con el logo de Loewe, una cazadora negra oversize de piel, pantalones con rayas amarillas laterales y un bolso bombonera de la firma.

Pasión por la moda



La pasión que Jaime de Marichalar siente por la moda está muy ligada a su vida profesional. Además, París es una ciudad que conoce muy bien, pues antes de contraer matrimonio con la infanta Elena trabajaba en un banco en París. Sin embargo, su vida dio un giro al contraer matrimonio con la hermana del Rey y comenzó a trabajar en su gran pasión: el mundo de la moda. Además, mantiene una gran amistad con Bernard Arnault, el propietario del gigante del lujo LVMH, bajo el que se agrupan marcas de alta costura como Dior, Louis Vuitton o Ruinart, una amistad y una carrera profesional que lo han llevado a trabajar como su principal asesor.



