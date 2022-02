Máxima de Holanda y su hija Amelia se han sumado a las royals que comparten armario. Ingrid Alejandra de Noruega llevó un vestido de su madre, la princesa Mette-Marit, en sus primeras fotos oficiales tras cumplir la mayoría de edad e Isabella de Dinamarca se puso en 2019 un abrigo que su madre llevó en 2014. En el caso de Máxima y Amelia ha sido la madre quien ha cogido una pieza del armario de su hija.

La mujer de Guillermo Alejandro de los Países Bajos asistió, en calidad de Embajadora Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo de las Finanzas Inclusivas, a la sede de ABN AMRO, en Ámsterdam, para la presentación de un informe titulado 'La importancia de la inclusividad en la banca'. Máxima eligió para la ocasión un colorido conjunto en tonos verdes y azules compuesto por una falda de piel y una blusa con estampado geométrico de Natan.

Pero, sin duda, la pieza más llamativa fue su abrigo azul, también de Natan. No por la prenda en sí, sino por su propietaria. El abrigo que llevó Máxima de Holanda lo estrenó su hija Amalia el 8 de diciembre de 2021. Un día muy especial para su primogénita ya que fue la fecha en la que ofreció su primer discurso público tras cumplir la mayoría de edad.

Mientras Máxima se ha atrevido con este 'color-block', su hija Amalia lo llevó con un vestido en tonos azules y flores blancas.

El reencuentro de Máxima de Holanda

A su llegada al acto, Máxima ha protagonizó un emotivo reencuentro con una fotógrafa. Se trata de Josee, la fotógrafa que le hizo llorar el 5 de noviembre de 2021. La mujer llevaba años siguiendo a la Reina y anunció que se retiraba porque le habían diagnosticado un cáncer de mama. "Te echaré de menos", le dijo Máxima entre lágrimas. Ahora, cuatro meses después, Josee ha vuelto a un acto oficial de Máxima de Holanda y ambas se han saludo con afectividad.

