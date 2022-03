Isabel II ha retomado su agenda y lo ha hecho con tres actos en menos de 24 horas, dos presenciales y uno virtual. El pasado 11 de marzo, saltaron todas las alarmas sobre el estado de salud de la soberana inglesa después de que anulase su asistencia al servicio religioso anual del día de la Commonwealth que tuvo lugar en la Abadía de Westminster, alegando problemas de movilidad. Un acto al que sí acudieron los duques de Cambridge. Pero este 15 de marzo, Isabel II ha demostrado que se encuentra mucho mejor y lo ha demostrado recuperando su agenda. Primero recibió a la Gobernadora General de Canadá y a su esposo en el castillo de Windsor. Y para la ocasión, llevó un vestido con estampado Cashmire en el que primaban los tonos azules y amarillos, los colores de las bandera de Ucrania.

Aunque Isabel II no ha condenado públicamente las acciones de Putin, sí ha mostrado su apoyo a Ucrania. Según publica The Guardian, la madre de Carlos de Inglaterra se ha sumado al boicot cultural a Rusia al retirar el permiso para que tres piezas de su colección de arte se exhiban en los museos del Kremlin.

A sus 95 años, Isabel II ya se encuentra totalmente recuperada de su contagio por Covid. La enfermedad no le ha dejado secuelas. En menos de 24 horas, Isabel II aparecía en su segundo acto público. La Reina recibía en una audiencia privada, en el Salón de Roble del Castillo de Windsor, a la escritora Grace Nichols. La soberana le ha entregado la Medalla de Oro de Poesía, un galardón creado por Jorge V, por su larga trayectoria profesional, en particular por su primera colección de poesía 'I is a Long-Memoried Woman'.

