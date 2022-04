Vuelven las grandes y celebraciones tras dos años de pandemia. Dinamarca ha tenido que esperar mucho tiempo para volver a vestirse de gala y celebrar una fiesta por todo lo alto y además, con un acontecimiento tan especial como la Confirmación de la princesa Isabella, de 15 años. La segunda hija de los príncipes herederos Federico y Mary ha reunido a toda su familia para celebrar este santo sacramento tan especial para ella.

Además, esta en la primera confirmación de una Princesa danesa en más de 60 años. La última ceremonia de estas características tuvo lugar cuando la reina Ana María, hermana de la Reina Margarita recibió este sacramento. Ahora ha sido el turno de la hija mayor del príncipe Federico.

Isabella ha elegido un 'total look' en color blanco, con blazer, pantalón y chaleco. El pelo suelto y sandalias de tacón.

Gtres

Gtres

La ceremonia ha estado repleta de momentos muy emotivos como cuando ha sido recibida por la monarca. La reina Margarita espera a su nieta con los brazos muy abiertos en la entrada del templo. Tampoco han faltado sus tíos, los príncipes Joachim y Marie, y sus primos, los príncipes Nikolai, Félix, Henrik y Atenea. Estos llegaba pocos minutos antes de que hiciera su entrada la protagonista.



Gtres

Aunque los alrededores del templo estaban repletos de ciudadanos deseosos de ver a la familia real danesa, la ceremonia se ha celebrado en la más estricta intimidad. Una ceremonia que ha tenido lugar en el templo que se encuentra en el interior del castillo de Fredensborg. La liturgia ha sido oficiada por el obispo Henrik Wigh-Poulsen.

Gtres

