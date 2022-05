Isabel II, rodeada de estrellas, en un gran espectáculo aperitivo al Jubileo de Platino

La reina Isabel II ha vuelto a demostrar que está en plena. Tras muchos rumores sobre sus problemas de salud que lleva arrastrando durante varios meses, sobre todo después de haberse contagiado coronavirus, la monarca ha vuelto a la escena pública y lo ha hecho de lo más sonriente. Primero, tras muchos meses ausente, volvió a la escena pública en uno de sus eventos favoritos: la 'Royal Windsor Horse Show'. Ahora ha elegido una de las celebraciones en honor a su Jubileo de Platino para demostrar que hay Reina para rato.

Max Mumby/Indigo Getty Images

Este domingo, la reina Isabel II ha llegado en coche hasta el lugar donde se ha celebrado un gran espectáculo y en el que ha estado rodeada de estrellas. Ha recorrido, ayuda de su bastón, pero a pie, la distancia que separaba la alfombra roja del palco real.

Además ha decidido vestirse de gala, cambiando su 'uniforme habitual' compuesto por traje de chaqueta con falda con un look de lo más festivo. La reina Isabel II se ha decantado por un vestido satino en color azul hielo con adorno de lentejuelas que ha acompañado por una capa gris con brillantes.

Max Mumby/Indigo Getty Images

La abuela del príncipe Guillermo ha asistido a la representación de 'A Gallop Through History'. Una obra de 90 minutos de duración en la que, Helen Mirren, actriz que ha interpretado a la reina Isabel en varias ocasiones, le ha dado vida en esta obra que recorre los grandes acontecimientos históricos del Reino Unido desde Isabel I a la actualidad.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io