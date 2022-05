Charlene de Mónaco va recuperando poco a poco su rutina después de haber estado varios meses alejada del foco mediático debido a un problema de salud del que no han transcendido muchos datos. Tras verla disfrutar junto a su familia de un evento deportivo, la princesa de Mónaco ha reaparecido junto a su hija Gabriella. En esta ocasión, han sido ellas dos solas las que han salido para disfrutar de una gran noche de la moda donde han protagonizando un tierno posado en el que muestran lo felices que están de poder volver a compartir momentos juntas.

Lo cierto es que este evento fue muy especial por partida doble, y es que no solo era la primera salida de madre e hija en solitario, sino la primera ceremonia en la que la pequeña de siete años era la gran protagonista. "Me encantó cada momento en el que preparé a mi princesa para su primer evento oficial. Estamos deseando pasar una velada genial en los premios de la moda", escribió Charlene de Mónaco en sus redes sociales antes de este evento compartiendo una tierna instantánea junto a su hija.

Gtres

De esta forma, Charlene y su hija han acudido a la Semana de la Moda de Montecarlo, que se celebra desde el 23 de mayo hasta el próximo día 27 tras dos años de ausencia por la crisis sanitaria. Un evento muy especial para el que la mujer de Alberto de Mónaco ha optado por lucir un vestido vaporoso de gasa con manga larga abierta por los lados. Un 'look' que completó con su pelo corto rubio platino.

Por su parte, la pequeña lució un vestido largo con estampado de flores brillantes y un volante asimétrico en el hombro. Un estilismo de lo más especial con el que ambas consiguieron arrasar en esta noche tan especial.

Gtres

Además, durante su posado ante las cámaras mostraron la gran complicidad que les une, y es que Gabriella no podía dejar de mirar cómo su madre posaba ante todos. Un momento en el que dejaron tiernas instantáneas donde se podía ver a Charlene con su hija sentada en su regazo y con el que dejan claro que la princesa comienza a estar poco a poco más recuperada tras el duro bache que ha pasado de salud.

