Charlene de Mónaco ha vuelto a pleno rendimiento a la vida pública. Después de estar más de un año desaparecida por enfermedad, la princesa de Mónaco ha retomado su agenda por completo arropada por su marido y sus hijos. Hace una semana la princesa apareció sin previo aviso en la carrera de Fórmula E y ahora ha sido un torneo de rugby el elegido para continuar con su agenda familiar, concretamente el torneo Santa Devota, llamado así en honor a la patrona del país.

La princesa ha aprovechado para compartir imágenes en familia a través de su perfil de Instagram. Allí ha publicado una fotografía en la que se la puede ver abrazada a sus pequeños mellizos muy sonriente: "Gran día en el rugby de Santa Devota. Que Dios os bendiga", ha escrito. Una bucólica imagen en la que parecía estar mucho más relajada y entregada al evento de lo que estuviera hace justo siete días.

Esta vez ha apostado por un vestido en azul oscuro de corte camisero de manga corta y abotonado en el centro, ajustado a la cintura con un fino cinturón negro, a juego con los zapatos de salón escogidos.

Algo más relajada, hemos podido ver a la princesa Charlene sonreír en medio del evento, e incluso fotografiarse junto a uno de los equipos más jóvenes que disputaban el torneo. Y es que esta cita está organizada por la Fundación que preside junto a la Federación monaguesca de rugby.



Así la princesa ha dado una imagen mucho más cercana y consciente de la expectación, que la Casa Real ha pasado a querer controlar, siendo ellos mismos quienes publicaran las imágenes a través de su perfil en redes.

De continuar sin problemas de salud, podremos ver a la mujer de Alberto II de Mónaco de nuevo en una cita deportiva: el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, donde podremos ver también, quién sabe, a Fernando Alonso con su nueva novia. Esta cita no se celebrará hasta finales de mayo.

