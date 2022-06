El príncipe Harry y Meghan Markle son los grandes ausentes del primer acto oficial por el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. La pareja ha viajado desde Los Ángeles hasta Inglaterra con sus hijos Archie y Lilibeth para acompañar a la soberana británica en las celebraciones por sus 70 años de reinado pero no aparecerán en el mítico saludo de la familia real británica desde el palacio de Buckingham en el 'Trooping the Colour' como ha confirmado la BBC. En la mañana del 2 de junio, los actos por el Jubileo de la reina Isabel II han arrancado con el 'Trooping the Colour', el desfile militar, que recorre el Mall, una de las principales arterias de Londres, hasta el palacio de Buckingham y en el que hemos podido ver a Kate Middleton y Camila compartiendo carroza con los tres hijos de los duques de Cambridge entre otros miembros de la familia real británica como los príncipes Carlos, Ana y Eduardo.

Los duques de Sussex, que si participaron en el desfile en el año 2019, disfrutan del desfile como espectadores en un lugar cercano pero no saldrán a saludar al balcón en el palacio de Buckingham ya que el acto está reservado para los miembros con obligaciones con la Corona, algo que Harry y Meghan no tienen después del 'Megxit'. Harry y Meghan celebran su cuarto aniversario de boda.

Karwai Tang Getty Images

El otro gran ausente del balcón será el príncipe Andrés que también está apartado de los actos oficiales tras la demanda por abusos sexuales que se interpuso contra él y que coincidió con Harry y Meghan en 2019. Tanto los duques de Sussex como el ex de Sarah Ferguson sí estarán presentes en el servicio de acción de Gracias que tendrá lugar en la catedral de San Pablo el viernes 3 de junio. Además, se espera que durante su estancia en Londres, la reina Isabel II tenga la oportunidad de conocer a su bisnieta Lilibeth Diana, hija de los duques de Sussex, que cumple 1 año este 4 de junio.

