Londres se viste de gala Gtres 70 años de reinado no se cumplen todos los días y, entre el 2 y el 5 de junio, Gran Bretaña celebra el Jubileo de la reina Isabel II. Las calles de Londres ya están engalanadas para sus actos.

Subasta de su retrato Dan Kitwood Getty Images Aprovechando el Jubileo, la galería Phillips subasta este retrato de la reina Isabel II creado por Andy Warhol en 1985. Se espera que alcance un precio de

Una vida al servicio del Reino Unido View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily) La casa real británica ha compartido, en sus redes sociales, un vídeo resumen de los años de reinado de Isabel II recorriendo su trayectoria como monarca.

Retrato oficial del Jubileo Royal Household/Ranald Mackechnie El palacio de Buckingham ha distribuido un retrato oficial de la reina Isabel II para celebrar su Jubileo de Platino.

Saludos desde el balcón en 'Trooping the Colour' Getty El 2 de junio arrancan los actos del jubileo con el 'Trooping the Colour', el mítico desfile de las fuerzas militares británicas. Más de 1.200 oficiales y soldados, 400 músicos de 10 bandas distintas y 240 caballos recorrerán el Mall, una de las principales calles de Londres hasta el palacio de Buckingham donde los miembros activos de la familia real saludarán a los presentes. El príncipe Andrés y Harry y Meghan no acuden al acto porque están apartados de las actividades oficiales.

Una misa con Meghan, Harry y el príncipe Andrés El 3 de junio, la catedral de San Pablo acogerá una misa de acción de gracias en la que está previsto que la reina Isabel II esté arropada por toda su familia: hijos, nietos y bisnietos. Se espera la presencia del príncipe Andrés y de Meghan y Harry al ser un acto familiar. Los hijos de la pareja, Archie y Lilibeth Diana, que han viajado a Inglaterra con sus padres, podrían no estar entre los asistentes porque niños y bebés están excusados de este acto familiar. Pero se espera que, en este viaje, la monarca británica conozca a su bisnieta que cumple un año el 4 de junio.

Ana de Inglaterra al derbi de Epsom Gtres El sábado 4 de junio se celebra el derbi de Epsom, una de las competiciones hípicas favoritas de la reina Isabel II pero su presencia es duda por sus problemas de movilidad. La sustituirá su hija Ana.

Música en la fiesta 'Platinum Party at the Palace' View this post on Instagram A post shared by BBC iPlayer (@bbciplayer) El sábado 4 de junio la fiesta continuará con un gran concierto con actuaciones de Queen, Alicia Keys o Duran Duran. Se espera la asistencia de algún miembro de la familia real. Esa misma tarde, Guillermo y Kate, uno de los miembros de la familia más queridos, estarán en un concierto de Bonnie Tyler en Cardiff.

El domingo 5 de junio, picnics y desfiles Alberto Pezzali Las celebraciones por el Jubileo de Platino de Isabel II se cierran con dos grandes actos: el Gran Almuerzo del Jubileo en el que habrá picnics, almuerzos y comidas al aire libre y el Desfile del Jubileo de Platino en el que numerosas personalidades rendirán homenaje a la monarca británica.

