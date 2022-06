Kate Middleton llega al Jubileo acompañada de Camila Parker Bowles Gtres Ambas han optado por lucir un tocado de lo más llamativo. Por un lado, Kate Middleton ha preferido lucir un 'look' 'total white' compuesto por un vestido blazer en color blanco diseñado por Alexander McQueen, que ya ha llevado en más de una ocasión. Los momentos más importantes de la vida de Kate Middleton en imágenes. Por otro, Camila Parker ha preferido lucir un traje de dos piezas en tonos azules y blancos de rayas.

Carlos de Inglaterra y Guillermo reaparecen como jinetes Getty Images Padre e hijo han decidido participar en el desfile especial programado para dar comienzo a la celebración del Jubileo de Platino montados en un caballo. Príncipe Guillermo: repasamos todos los momentos de su vida en imágenes.

George, Charlotte y Louis de Cambridge Getty Images Los hijos de Kate Middleton y el príncipe Guillermo han tomado un especial protagonismo en el desfile de su abuela saludando a todos los presentes en el carruaje en el que iban sentados junto a su madre y a Camila Parker.

Princesa Ana Getty Images La princesa Ana ha decidido asistir al Jubileo de Platino montada en un caballo para participar en el tradicional desfile, demostrando que es una gran amazona.

Príncipe Andrés Gtres El hijo de la reina Isabel II, considerado su favorito, será uno de los grandes ausentes a este evento tan especial, y es que parece que tras los últimos escándalos en los que se ha visto envuelto no estará junto a su madre en su Jubileo de Platino.

Timothy Laurence Getty Images El oficial retirado de la Marina Real británica y el segundo marido de la princesa Ana ha aparecido en el Jubileo sentado en un carruaje mientras que la hija de la Reina desfilaba montada a caballo.

Eduardo y Sofía de Wessex Getty Images El conde y la condesa de Wessex han asistido al acto de Jubileo de Platino de la Reina junto a sus dos hijos, Lady Louise, de 18 años, y James, vizconde de Severn, de 14, montados en un carruaje.

Lady Louise y James, vizconde de Severn Getty Images Lady Louise, de 18 años, y James, vizconde de Severn, de 14 han acudido sentados junto a sus padres sentados en un carruaje en el que han ido saludando a todos los presentes.

Boris Johnson Getty Images El primer ministro del Reino Unido tampoco ha faltado a la celebración del Jubileo de Platino, mostrando su admiración por la reina Isabel II.

