La duquesa de Cambridge y la duquesa de Sussex han protagonizado el reencuentro más esperado. Kate y Meghan llevan más de dos años sin coincidir en un evento público de ahí que todas las miradas estuvieran puestas en la misa de Acción de Gracias en honor al reinado de Isabel II, y sobre todo en los looks que llevarían al acto. La duda está resuelta pero elegir una ganadora es difícil porque ambas han cumplido a la perfección con el 'dress code' de la cita. Las dos han llevado looks muy diferentes pero han coincidio en que sean 'monocolor'.



La primera en llegar a la Cateadral de San Pablo de Londres, donde ha tenido lugar el servicio religioso, ha sido la mujer de Harry de Inglaterra, que aparecía sonriente y del brazos de su marido. La exactriz ha escogido un vestido-abrigo con grandes solapas y un fino cinturón, para marcar su silueta. Lo ha completado con una pamela del mismo tono y altos salones, también del mismo color.

Getty Images

La mujer de Guillermo de Inglaterra se decantaba por un vestido amarillo de Emilia Wickstead, de manga larga, cuello a la caja, con detalle cruzado en la cintura y largo midi, que combinó con un sombrero del mismo tono de Philip Treacy.

Getty Images

