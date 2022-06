Harry de Inglaterra y Meghan Getty Images Los duques de Sussex llegaban a la Catedral de San Pablo sonrientes y felices. Mientras que Harry vestía el clásico chaqué, Meghan se decantaba por un vestido abrigo con cinturón en un tono blanco roto, al igual que su sombrero y sus zapatos.

Los duques de Cambridge Getty Images

Carlos de Inglaterra y Camila WPA Pool Getty Images

Beatriz de York con su marido Getty Images

Eugenia de York con su marido Getty Images

Zara Tindall con su marido Getty Images

Los condes de Wessex con sus hijos Getty Images

La princesa Ana de Inglaterra Getty Images

Boris Johnsson con su mujer Carrie Getty Images

David Cameron y su mujer Getty Images

Tony Blair con su mujer Getty Images

Así ha sido la llegada de los invitados, en vídeo

