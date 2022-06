Los duques de Cambridge han derrochado glamour este viernes en Ascot. Una vez más, Kate Middleton se ha convertido en la protagonista de la jornada. La esposa del príncipe Guillermo ha vuelto a hacer gala de su gran estilo y su elegancia en su última aparición pública. En uno de los carruajes, Kate Middleton ha brillado junto al príncipe Guillermo con su elegante look. Con una sonrisa radiante y derrochando buena energía, se ha decantado por un vestido blanco con lunares marrones.

Una pieza de Alessandra Rich valorado en 2.300 euros. Un vestido de cuello alto, un las mangas ligeramente abullonadas, ceñido en la cintura y de corte midi. Que ha conjuntado con un sombrero floral blanco y negro que iba como anillo al dedo a su vestido y que ha sido expresamente creado para la ocasión. Se trata de u tocado de Sally-Ann Provan, así como los aretes de diamantes y perlas.

La duquesa de Cambridge se ha inspirado, una vez más, en Lady Di, como en tantas otras ocasiones. Pues la princesa Diana lució un vestido similar en Ascot en el año 1988. El duque de Cambridge escogió para la ocasión un traje de color gris, que conjunto con un chaleco azul, con un sombrero de copa y una corbata de color azul con puntos blancos.

La gran ausente ha sido la reina Isabel II. La Reina no ha podido asistir este año a las famosas carreras de Ascot debido a sus problemas de movilidad. A pesar de ser uno de los eventos del año que más le gustan ha decidido verlas desde la comodidad del Palacio.

