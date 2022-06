A pesar de que Máxima de Holanda se caracteriza por acertar con sus 'looks', haciendo gala siempre de su elegancia, lo cierto es que en esta ocasión ha sorprendido a todos mostrando su atuendo más 'desastroso'. La mujer del rey Guillermo comenzó su jornada acudiendo a la reunión anual de plataformas de Money Wise, en el Teatro Diligentia de La Haya. Un acto en el que sorprendió a todos por la condiciones en las que se encontraba el vestido que llevaba.

Para este evento, Máxima de Holanda decidió rescatar de su fundo de armario el vestido de Natan con volante asimétrico que tiene en tono azul claro. Esta se ha convertido en una de sus prendas favoritas, y es que no es la primera vez que se la vemos puesta. Sin embargo, en esta ocasión no ha conseguido causar el mismo impacto que en actos anteriores, y es que lo llevaba...¡completamente arrugado!

Sin duda, un gran fallo que ha hecho que no pueda lucir el vestido de la misma forma y que ha hecho que ha provocado que su 'look' se viese muy descuidado. Un gran fallo que no ha pasado desapercibido para nadie, y es que eran numerosas las arrugas que ha lucido en el vestido, convirtiéndose en lo más llamativo de su aparición pública.

Sin embargo, Máxima de Holanda ha sabido salir airosa de esta situación solucionando su 'pifia' estilística de la mañana con el 'look' que ha llevado durante la cena de gala a la que ha tenido que acudir ese mismo día por la noche. Máxima de Holanda acudió muy sonriente del brazo de su marido al Palacio Real de Ámsterdam para celebrar el Prinsjesdag, el Día del Príncipe.

Un evento muy especial en el que Máxima de Holanda recuperó su glamour luciendo otro vestido de su fondo de armario, esta vez firmado por Jan Taminiau. En concreto, se trata de un vestido largo con un poco de cola en tono rosa empolvado que lleva un lazo en la cintura y brillantes Swarovski adornando parte del torso y la cadera. Un 'look' con el que ha conseguido que todos se olviden de su 'desastre' estilístico que había protagonizado horas antes. Además, decidió poner el broche de oro a su estilismo con su llamativa tiara que le daba un toque mucho más elegante y regio.

