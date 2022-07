El príncipe Carlos Felipe de Suecia y su mujer, Sofía, son una de las parejas más entrañables y románticas de las monarquías europeas. La pareja encarna uno de los amores más sólidos de la realeza después de superar obstáculos de todo tipo sobre lo que se esperaba de ellos. Además, en cada una de las apariciones públicas, los príncipes demuestran todo el cariño que se tienen a través de todo tipo de gestos cómplices y miradas que sus seguidores siguen atentamente en cada aparición.

Esto es precisamente lo que han hecho en el concierto de la cantante Molly Sanden, adonde han acudido debido a la estrecha relación que mantienen personalmente con la artista. El evento tuvo lugar en el castillo de Borgholm en Suecia.

Gtres

En un balcón en las ruinas de la fortaleza, podíamos ver a la pareja disfrutando del concierto. Con una amplia sonrisa y gestos muy cómplices entre ellos, Carlos Felipe y Sofía no se quitaban los ojos de encima durante los minutos de descanso del show. Vestidos con un look de lo más informal, la pareja se mostraba de lo más unida dedicándose todo tipo de gestos.

A pesar de que no entró con buen pie en la familia real, Sofía de Suecia se ha convertido a día a de hoy en uno de los miembros más queridos y respetados no solo por los suecos sino también por la propia familia. Y es que ha sabido no solo encontrar sino también hacerse su hueco entre los familiares.

Más tarde podíamos ver cómo no acudieron solos sino que compartieron el improvisado balcón con unos amigos y las hijas de su primo, Patrick Sommerlath, Chloe y Anaís, con quienes disfrutaron del concierto por todo lo alto. A todos ellos los hemos podido ver disfrutando y riendo desde el improvisado palco desde el que también saludaron a todos los que estaban presentes en el foso del concierto.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io