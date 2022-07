1 ¡Feliz cumpleaños! Victoria de Suecia está de celebración. Este 14 de julio, la heredera al trono sueco cumple 41 años. Repasamos en imágenes la vida de la princesa de la eterna sonrisa.

2 Primera hija de los Reyes La princesa nació el 14 de julio de 1977 convirtiéndose en la primera hija de los Reyes, Carlos XVI Gustavo y Silvia. La primogénita de los monarcas fue bautizada el 27 de septiembre de 1977 con el nombre de Victoria Ingrid Alice Désirée en la capilla del Palacio Real. Sus padrinos fueron la Reina Beatriz de los Países Bajos, la princesa Desiré de Suecia (su tía paterna), el rey Harald V de Noruega y Ralf Sommerlath (su tío materno). Victoria llevaba un vestido de seda que más años más tarde han utilizado sus hijos. Según cuentan las crónicas, la pequeña estuvo tranquila toda la ceremonia. Por si acaso, sus padres estuvieron ensayando el bautizo con un muñeco la tarde anterior.

3 Heredera al trono Con su nacimiento, Suecia abolió la ley sálica. Será la única reina de Europa, el resto de los herederos son hombres.

4 La mayor de tres hermanos Victoria fue "destronada" con el nacimiento de su hermano Carlos Felipe Edmundo Bertil, que nació el 13 de mayo de 1979. Años más tarde, el 10 de junio de 1982 nació la pequeña, la princesa Magdalena Teresa Amelia Josefina.

5 Siempre sonriente La princesa Victoria siempre se ha caracterizado por su simpatía y su imborrable sonrisa. Desde su infancia, la heredera ha hecho de la sonrisa su sello personal.

6 Mayoría de edad El 14 de julio de 1995 cumplió la mayoría de edad. La joven princesa estuvo arropada por toda la familia real mientras saludaba al pueblo sueco que se congregó a las puertas del Palacio Real para ver a la Princesa. Juró lealtad al rey y a la Constitución, en el Salón de Estado del Palacio Real de Estocolmo, asumiendo en forma oficial su rango de princesa heredera.



7 Un cumpleaños con tradición Como todos los años, los cañones de 'Skeppsholmen' (El islote de los Barcos) de Estocolmo, dispararon una salva de 21 cañonazos en honor a la princesa heredera, mientras la bandera sueca, cumpliendo el protocolo, se izaba en las astas de todos los castillos, cuarteles y edificios oficiales del reino, además de los particulares. También, como ya es tradición, Victoria salió a la entrada de la mansión de Solliden, la residencia de verano de la familia real sueca en la isla báltica de Öland (en la foto superior), a la que algunos llaman castillo, para recibir las felicitaciones, flores y regalos de miles de suecos que cada año se congregan en el lugar. Por la tarde, en las afueras de Borgholm, el pequeño pueblo cercado a la finca real, la princesa y toda su familia presenciaron el habitual concierto en su honor.

8 Problemas alimenticios Hace 20 años, esta imagen circuló por todo el mundo. La Casa Real sueca emitió un comunicado reconociendo que la princesa Victoria sufría anorexia. Ésta se marchó a EE. UU.para seguir sus estudios y recibir tratamiento.

9 Su entrevista más sincera Este 14 de julio, la televisión pública sueca emite una entrevista con la heredera al trono en la que la heredera habla por primera vez de la anorexia que padeció en su juventud. Se han ido desvelando nuevos extractos de esta entrevista en la que Victoria reconoce que ha superado ese trastorno alimenticio pero que aún sufre ansiedad. "Pasé por momentos difíciles. Necesitaba tiempo para resolver las cosas y recuperar mi equilibrio, conocerme a mí misma, descubrir dónde estaban mis límites. Es algo individual. En mi caso siento que es un capítulo que he tenido la suerte de dejar atrás. Pero esa ansiedad por no cumplir sigue. He usado distintas herramientas y aprendido a manejarla, la edad ayuda también", explica la hija de Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, que contó con ayuda psicológica y nutricional para resolver los trastornos emocionales y los físicos que le estaba creando la anorexia.

10 "Me gustaría ser la que ve el vaso siempre medio lleno" "Es difícil expresar cómo era y en qué consistía, pero de vez en cuando he tenido mucha ansiedad, pensaba que las cosas no eran tan fáciles", reconoce Victoria, que destaca la importancia de tratar los trastornos alimenticios y critica el ideal de belleza impuesto en la sociedad. "Me gustaría ser la que ve el vaso siempre medio lleno, pero cuando me estreso, tengo pensamientos negativos. En cambio mi marido es el que siempre ve el vaso medio lleno, él es un buen recordatorio de que se puede pensar de otra forma", cuenta la Princesa.

11 Estudios en Estados Unidos De 1998 al 2000 estudió Ciencias Políticas e Historia y Resolución de conflictos y operaciones de paz internacionales en la Universidad de Yale, en Estados Unidos.

12 Servicio militar En 2003, la heredera completó la formación militar básica en SWEDINT (Centro Internacional de las Fuerzas Armadas Suecas). Un año más tarde, en otoño, cursó ciencias políticas con enfoque en la gestión de crisis y la cooperación internacional en la Escuela de Defensa Nacional de Estocolmo.

13 Muy unida a sus hermanos Victoria mantiene una relación muy cómplice con sus dos hermanos. Los tres hermanos siempre han acudido juntos a actos relacionados con la Casa real sueca, siendo el objetivo de todas las miradas.

14 Visita al Vaticano La princesa Victoria viajó a El Vaticano en noviembre de1999 junto a sus padres. El Papa Juan Pablo II les recibió en su biblioteca privada en el Palacio Apostólico.

15 Madrina real La Princesa es madrina de varios miembros de las casas reales europeas: princesa Catalina Amalia de Holanda, princesa Ingrid Alejandra de Noruega, príncipe Cristián de Dinamarca –en la imagen–, Constantido Alexios de Grecia y Dinamarca, princesa Leonor de Bélgica, princesa Leonor de Suecia –hija de su hermana Magdalena– y príncipe Alexander de Suecia –hijo de su hermano Carlos Felipe.

16 El hombre de su vida Victoria de Suecia encontró el amor de su vida en Daniel Westling. La pareja se conoció en el año 2001 cuando la heredera sueca acudió, por recomendación de su hermana Magdalena, a uno de los gimnasios de su futuro marido, que se convirtió en su entrenador personal.

17 Compromiso El 24 de febrero de 2009, la princesa heredera y su pareja anunciaron su compromiso oficial en el Palacio Real.

18 Boda real La princesa Victoria y Daniel se casaron el 19 de junio de 2010, el mismo día que lo hicieron sus padres pero varios años atrás, en 1972.

19 Una pareja feliz Los recién casados inauguraron el baile nupcial muy sonrientes. Daniel fue una pieza fundamental para Victoria ya que le ayudó a encontrar la estabilidad que estaba buscando para superar sus problemas de autoestima.

20 Su primer cumpleaños de casada En 2010, Victoria saludó, como manda la tradición, a todas las personas que quisieron felicitarle por su cumpleaños en la mansión de Solliden, la residencia de verano de la familia real sueca. Lo hacía por primera vez como una mujer casada.

21 Nacimiento de Estela Victoria y Daniel dieron la bienvenida a su primera hija el 23 de febrero de 2012, la princesa Estela Silvia Ewa Mary, duquesa de Östergötland. La pequeña midió 51 centímetros y pesó 3,280 kilos. Estela ha heredado la simpatía y la sonrisa de su madre.

22 El pequeño de la casa Oscar Carl Olof, duque de Escania, nació el 2 de marzo de 2016 en el Hospital Karolinska de Estocolmo. El pequeño, que midió 52 centímetros y pesó 3,655 kilos, ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión al trono sueco, detrás de su madre y de su hermana mayor, la princesa Estela.

23 Una familia feliz A sus 40 años, Victoria ha logrado formar una preciosa familia junto a su marido Daniel y a sus dos hijos, Estela y Oscar. Arriba, una de las últimas imágenes que ha publicado la casa real sueca de la familia.

24 Orgullosa de su país La futura reina de Suecia siempre ha estado muy orgullosa de su país. Como prueba, cada 6 de junio, con motivo del Día Nacional de Suecia, la Princesa luce con orgullo el traje oficial. En la imagen, Victoria y su marido junto a los reyes Carlos Gustavo y Silvia, los príncipes Carlos Felipe y Sofía, y los príncipes Magdalena y Christopher.

