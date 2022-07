Charlene de Mónaco parece estar completamente recuperada del problema de salud que sufrió hace unos meses y que le mantuvo alejada del foco mediático durante un largo periodo de tiempo. La mujer del príncipe Alberto comienza a recuperar poco a poco su rutina, retomando su agenda pública. Una situación gracias a la cual pudimos verle mostrándose de lo más romántica con su marido en su llegada a Oslo e incluso haciendo de 'guía turística' en el Palacio Grimaldi.

Ahora, la pareja ha reaparecido junta en una noche muy especial para ambos, ya que se celebraba el Baile de la Cruz Roja en la Place du Casino de Montecarlo. Una cita muy especial que siempre ha sido de sus preferidas. Para este evento tan importante, Charlene de Mónaco ha hecho gala de nuevo de su gran estilo luciendo un vestido largo satinado sin mangas con adornos florales joya. Un 'look' que ha completado con un bolso de mano metalizado en color negro y un collar de diamantes con una mariposa.

Gtres

Además, en este evento tan importante han contado también con una acompañante de excepción: su sobrina Camille Gottlieb, hija de la princesa Estefanía de Mónaco y Jean Raymond Gottlieb. En este caso, ella ha optado por un diseño negro con transparencias que lucía con unos tacones con lazo y perlas cosidas.

El Baile de la Cruz Roja es un acto muy importante ya que sirve para recaudar fondos con fines sociales al que Charlene de Mónaco no pudo acudir el año pasado, siendo sustituida por Carolina de Mónaco. Una cita muy especial a la que esta vez sí que ha podido asistir y que ha contado con la actuación de Alicia Keys. La cantante ha sido elegida como la embajadora de esta septuagésima tercera gala.

