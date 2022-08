El pasado mes de junio pudimos conocer que los duques de Cambridge decidían cambiar su domicilio a la residencia Adelaide Cottage, en las inmediaciones de Windsor, donde reside la reina Isabel II. A parte del lío de la mudanza, Kate y el príncipe Guillermos han estados inmersos en la búsqueda de un nuevo colegio para sus hijos: el príncipe George, de nueve años; la princesa Charlotte, de siete; y el príncipe Louis, de cuatro. Tras una búsqueda exhaustiva del mejor centro para los pequeños, el diario ‘The Telegraph’ ha hecho pública cuál ha sido la elección de los duques.

Los pequeños príncipes irán a la escuela de Lambrook, que estará a tan solo 15 minutos de su nueva residencia en coche. Los tres irán al mismo centro, por lo que los traslados serán mucho más sencillos. A parte, aunque los cambios son duros al principio, los príncipes disfrutaron de unos paisajes preciosos que en la ciudad no tenían.

¿Y cómo es el nuevo colegio que han elegido los duques para sus pequeños? Esta escuela es para niños de clase alta, pero no es un colegio excesivamente elitista. Las tarifas trimestrales son actualmente de más de cinco mil euros cuando entras a educación infantil y a partir de primaria aumentan hasta los siete mil setecientos euros por trimestre.

La característica sorprendente de esta nueva escuela es que los niños también tendrán clases los sábados. Algo que no sabemos si a los príncipes les hará especial ilusión. Lo malo también es que el colegio no tiene lugar donde esquiar, puesto que Thomas’s Battersea contaba con una residencia en Austria donde enviar a los alumnos para practicar este deporte. Con lo que sí cuenta Lambrook son con campos de cricket, de fútbol y de rugby, además de un campo de golf de nueve hoyos y una piscina de 25 metros.

