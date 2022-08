Tras tener ya el centro elegido dónde los príncipes George, Charlotte y Louis van a estudiar el nuevo curso, un colegio para niños de clase alta en el que las tarifas trimestrales son actualmente de más de cinco mil euros cuando entras a educación infantil y a partir de primaria aumentan hasta los siete mil setecientos euros por trimestre, los duques de Cambridge se sienten más relajados. Este martes 2 de agosto, Harry, Kate y Charlotte de Cambridge han acudido a los Juegos de la Commonwealth para disfrutar de las pruebas que tenían lugar en la piscina cubierta del centro acuático Sandwell. En las gradas se podía ver una complicidad muy especial entre la pequeña de 7 años y su madre.

La Princesa no podía estar más emocionado con el plan y se mostraba muy entusiasmada preguntándole a sus padres todo tipo de detalles sobre el competición. Las imágenes que han protagonizado la pareja junto a su hija ha sido de lo más adorables en dónde salían muy entregados en los juegos. Para la ocasión, la pequeña vestía un veraniego y bonito vestido de rayas marineras, sin mangas y con cuello blanco. Un estilismo que suele elegir muchas veces la duquesa.

El príncipe Guillermo y su esposa siempre han intentado inculcarle a sus tres hijos los valores del deporte, ya que para ellos es pasión. Poco a poco los niños se van interesando y en esta ocasión hemos podido ver a la princesita de lo más entregada con la cita deportiva. Las carantoñas con sus padres, en concreto con Kate Middleton han captado las miradas de todos, incluyendo a las cámaras.

Charlotte de Cambrige ha escuchado muy atenta las explicaciones de su madre durante su estancia en el pabellón. En cuanto al look de la duquesa también ha estado muy acertado para la cita. Kate Middleton apostaba por un elegante traje blanco de pantalón y chaqueta, conjunto que también utilizó el pasado marzo cuando ella y su marido hicieron la gira oficial por el Caribe con motivo del Jubileo de Isabel II.

