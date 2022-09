Los restos mortales de la reina Isabel II ya se encuentra en el Palacio de Buckingham y poco tiempo después de este último traslado, su hija, la princesa Ana le dedicaba unas hermosas palabras a su progenitora. Están siendo unos días duros y muy intensos con lo que rige el protocolo pero los familiares de la reina están dando todo de ellos para homenajear a su madre.

Antes de velar a la monarca en la más estricta intimidad, la princesa Ana publicaba en la cuenta oficial de la Casa Real de Instagram unas palabras muy bonitas para su madre: "Tuve la suerte de compartir las últimas 24 horas de la vida de mi querida Madre", comenzaba el escrito de la princesa.

"Para mí ha sido un honor y un privilegio acompañarla en su último viaje y ser testigo del amor y el respeto que se le ha mostrado. Ofrezco mi agradecimiento a todos y cada uno de los que comparten nuestro sentimiento de pérdida. Debemos recordar todo lo que su presencia ha hecho por nuestro país y que damos por hecho, sus recuerdos serán únicos. También estoy muy agradecida por el apoyo y la comprensión ofrecidos a mi querido hermano Charles al aceptar las responsabilidades adicionales de la monarquía. A mi madre, la Reina, gracias", se sinceraba la hija de la difunta reina.

No ha sido la única que le ha dedicado unas palabras a la difunta soberana. El rey Carlos III, nada más conocerse la noticia, se dirigió a los ciudadanos muy abatido por la pérdida. También su hijo el príncipe Harry le escribía una bonita carta a su abuela, y es que se comenta que era su nieto favorito.