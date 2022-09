Los Reyes acuden a la capilla ardiente para despedirse de Isabel II

Don Felipe y doña Letizia aterrizaban este domingo 18 de septiembre en Reino Unido como marcaba la agenda de los Reyes durante su viaje a Londres para dar el último adiós a la reina Isabel II. Los Reyes llegaban a Reino Unido en un avión de las fuerzas armadas procedente de Madrid junto a la reina Sofía. En un vehículo oficial han ido directos a la residencia del embajador de España donde se alojarán durante su estancia con motivo del funeral de Estado de la reina Isabel II.

La madre del Rey ha viajado en otro coche hasta el hotel donde se hospedará junto al Rey Juan Carlos, que se ha mostrado algo molesto por el supuesto empeño de su hijo de no querer coincidir con él. Tal y como publica 'El español' el antiguo monarca se ha quejado a sus allegados de los preparativos organizados por Zarzuela para evitar en Londres la foto con su hijo. "Yo no he matado a nadie para que se genere ese protocolo para que no se dé esa imagen", se quejaba el antiguo monarca español.

Menos de una hora tras su llegada a la embajada, los reyes Felipe y Letizia ponían rumbo a la la capilla ardiente ubicada en Westmister Hall. Ambos se han dejado ver de riguroso luto. Doña Letizia llevaba un vestido negro con manga francesa acampanada que ha adornado con un broche de la reina Victoria Eugenia, un guiño a la casa real española y británica. A las 16:00, hora de Londres, con puntualidad inglesa, los Reyes llegaban a la capilla ardiente para presentar sus respetos a la reina Isabel II y su familia.

Después, tal y como marca su agenda, sobre las 19 horas-hora local- acudirán a la recepción por el rey Carlos III en el palacio de Buckingham, a la que asistirán buena parte de los líderes mundiales que participarán en el funeral de Estado que tendrá lugar este lunes 19 de septiembre.

En esa recepción está previsto que don Felipe coincida con su padre, el rey emérito Juan Carlos I, quien se habrá desplazado a Londres desde Abu Dabi, donde reside desde 2020. El emérito decidió fijar su residencia en este país después de sus problemas con la justicia, que fueron archivados hace tan solo unos meses.

Una vez finalizado el funeral de Estado, el rey Felipe regresará a Madrid junto a la Reina doña Sofía. Pero no lo harán acompañados por la reina Letizia, que viajará directamente desde Londres a Nueva York para iniciar el martes día 20 las actividades previstas en su agenda oficial.

Por su parte, don Felipe asistirá el martes, 20 de septiembre, a la entrega de la V edición del Premio Camino Real a Rafa Nadal y ese día por la tarde tendrá una audiencia con los ganadores del concurso escolar '¿Qué es un Rey para ti?'.