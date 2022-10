Los tiras y aflojas en el seno de la Famila Real Danesa no son nuevos y que la relación entre los hijos de la reina Margarita de Dinamarca no es perfecta, tampoco es un secreto. Pero ahora, el pequeño de ellos, Joaquín, ha admitido que la relación con su hermano Federico "es complicada". La decisión de la Reina Margarita de retirar los títulos principescos y la dignidad de Alteza que ostentaban los cuatro hijos de Joaquín de Dinamarca ha puesto patas arriba la Casa Real Danesa y ha precipitado estas declaraciones del príncipe Joaquín. Al parecer la monarca llevaba un tiempo considerando la decisión que se hizo pública hace unos días a través de un comunicado y que ha cogido por sorpresa incluso a los propios afectados.

"Su Majestad ha decidido que a partir del 1 de enero de 2023, los descendientes de Su Alteza Real el Príncipe Joaquín solo pueden usar sus títulos como conde y condesa de Monpezat, ya que sus títulos anteriores como príncipes y princesa de Dinamarca desaparecen. Los descendientes del príncipe Joaquín (Nicolás, Félix, Enrique y Athena) deberán ser tratados en adelante como Excelencias. La decisión de la Reina está en línea con adaptaciones similares que otras casas reales han implementado de diferentes maneras en los últimos años", anunciaba el comunicado.

Joaquín y Marie de Dinamarca con sus dos hijos, Enrique y Athena, y los hijos mayores del príncipe danés, Nicolás y Félix. Patrick van Katwijk Getty Images

Alexandra Manley, exmujer de Joaquín de Dinamarca y madre de Nicolás y Félix de Dinamarca, declaró que estaban "molestos y conmocionados". Incluso, Nicolás, que ya tiene 23 años, ha dado su opinión: "Toda mi familia y yo, por supuesto, estamos muy tristes. Estamos, como también han dicho mis padres, conmocionados por esta decisión y por lo rápido que realmente ha sido. Estoy muy confundido sobre por qué tiene que suceder así".

Joaquín y Marie de Dinamarca, que residen en París desde 2019, con sus dos hijos en común, Enrique y Athena, apenas habían salido de casa desde que se anunció la decisión de Margarita de Dinamarca. Pero en una de estas salidas, fueron entrevistados por BT. Entrevista en la que mostraron el dolor que sentían por la decisión. "Es importante defender a nuestros hijos en este asunto. Hay dos asuntos graves. Por un lado es quitarle el nombre a unos niños. Es su identidad y punto, no se trata de sus títulos. Por otro lado, esto ha pasado tan rápido que no hemos tenido tiempo para prepararles para el cambio y las reacciones de la gente. Athena ya ha sido acosada en el colegio, así que no está siendo divertido", explicó la Princesa Marie.

Así mismo, el matrimonio señaló que su relación con el príncipe Federico y la princesa Mary es "complicada". Ante la pregunta del periodista de si había hablado con su hermano, el príncipe Joaquín contestó: "No, desafortunadamente". En cuanto a si tienen pensado abandonar la Casa Real Danesa, el hijo de Margarita de Dinamarca respondió rotundo: "Nunca hemos tenido ninguna duda al respecto. Espero que nadie lo dude".

Según han contado algunos medios, en un momento de la entrevista, una mujer anónima se acercó a los príncipes y les dijo que para ella sus hijos "siempre serán príncipes y princesas a mis ojos". Unas palabras que hicieron que a Joaquín de Dinamarca se le saltasen las lágrimas.