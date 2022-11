Buenas noticias para la Familia Grimaldi, y es que Louis Ducruet, hijo mayor de Estefanía de Mónaco, y su mujer, Marie Chevallier, serán padres por primera vez. Tras dos años casados, la pareja está esperando su primer hijo, haciendo a Estefanía de Mónaco abuela por primera vez. "Una aventura está a punto de empezar", ponía la pareja en sus respectivas redes sociales. En la última aparición de Louis y Marie en el balcón del palacio Grimaldi en el Día Nacional de Mónaco, la joven llamó la atención puesto que se le notaba que su aspecto había cambiado. Los comentarios empezaron a circular y ellos mismo lo confirmaban en sus redes con una foto de lo más tierna.

En el post aparece la pareja junto a su perro que lleva un body anunciando la llegada del bebé. "Pronto seré hermano mayor", pone exactamente en la prenda que luce su mascota y seguro que protegerá al nuevo miembro de la familia como buen hermano mayor.

Louis Ducruet y Marie Chevallier se convirtieron en marido y mujer el 27 de julio de 2019 en la catedral de Nuestra Señora Inmaculada de Mónaco. Ese día, el Principado volvió a ser testigo de otra gran boda de un miembro de la familia Grimaldi. La pareja se vio por primera vez en un club de Cannes, pero fue en la Escuela de Negocios Skema cuando se enamoraron.

Seguramente la noticia sea una alegría para toda la familia, en concreto para la princesa Estefanía, que dará la bienvenida a su primer nieto, y para las que serán sus tías, Pauline Ducruet y Camille Gottlieb.