En plena polémica por la emisión de la serie documental 'Enrique y Meghan' en la que los duques de Sussex cargan contra la familia real británica , el hijo del rey Carlos III acudió al enlace de Rose Farquhar, buena amiga suya y con la que mantuvo un breve noviazgo al finalizar sus estudios en Eton y antes de empezar la universidad donde conocería a su esposa. Rose, que se dedica al mundo de la música y participó, como cantante, en la edición británica de 'La Voz', contrajo matrimonio con George Gemmell en una navideña ceremonia que tuvo lugar en la iglesia de St Mary the Virgin en Gloucestershire. El nieto de la reina Isabel II , vestido con esmoquin y con rostro serio, llegó a la ceremonia acompañado de un grupo de amigos pero sin su esposa Kate.

El príncipe Guillermo de Inglaterra y la novia, Rose Farquhar, han mantenido la amistad con el paso de los años y la cantante estuvo invitada en la boda de los príncipes de Gales, en 2011, y en la de Harry y Meghan Markle, en 2018. Ahora, ha sido el hijo mayor del rey Carlos III el que ha acudido a la boda de su buena amiga con George Gemmell.

La boda de Rose Farquhar y George Gemmell fue una celebración navideña e invernal a la que no faltaron buenos amigos de la pareja como Guillermo de Inglaterra que no quiso faltar a la ceremonia a pesar de la polémica creada por la serie documental de Netflix 'Enrique y Meghan' en la que su hermano Harry le critica abiertamente. Las Navidades de 2022 serán las primeras que la familia real británica pase tras la muerte de la reina Isabel II. Por primera vez, el rey Carlos III ofrecerá el tradicional discurso de Navidad, algo que en España hace el rey Felipe VI, y se reunirán en Sandringham donde el día 25 acudirá a la misa tradicional e intercambiarán sus regalos. No está previsto que los duques de Sussex viajen a Inglaterra desde Los Ángeles, donde residen, para pasar estas fiestas.

