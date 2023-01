El príncipe Harry está de celebración, y no por la próxima coronación de su padre Carlos III el 6 de mayo, sino por el lanzamiento de sus memorias a sus tan solo 38 años. Y con motivo del estreno, el Duque de Sussex ha concedido varias entrevistas a medios televisivos, una de ellas con el periodista Anderson Cooper, donde el marido de Meghan Markle ha aclarado si renunciará a sus títulos nobiliarios.

El príncipe Harry y Meghan abandonaron la Casa Real Británica a principios de 2020, desde entonces, ambos junto a sus dos hijos Archie y Lilibeth echan raíces en Estados Unidos, en una gran nueva casa siendo vecinos de celebridades como Oprah Winfrey y Ellen Degeneres, fuera de la Institución monárquica.

Aún así, con su salida, los dos mantienen su título de Duques de Sussex, algo que según una encuesta del periódico Daily Mail el 98% de sus lectores querrían que tanto Harry como Meghan lo perdiesen.



Gtres

Durante su entrevista con Anderson Cooper, con los datos de la encuesta en la mano, el periodista le pregunto a Harry -quien tuvo una pelea con su hermano por Meghan- por qué no renunciaban a sus posiciones como duques, y la respuesta de Harry fue inminente: "¿Y qué diferencia habría?", contestaba dejando claro que no tienen intención de hacerlo por parte de ambos.

Además, Cooper le ha preguntado por qué ha revelado conversaciones con su padre y con su hermano de manera pública, "tú mismo has dicho que querías mantenerlas en la privacidad", destacaba el periodista, a lo que Harry respondía: "Cada vez que he tratado de hacerlo de manera privada, ha habido filtraciones e historias contra mí y mi mujer. El lema de mi familia es ‘nunca te quejes, nunca expliques’; pero es solo un lema; y no siempre se mantiene", expresaba durante su entrevista.