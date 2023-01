Este 10 de enero ha llegado a las librerías las memorias del príncipe Harry. 'En la sombra', que así se llama el libro, ha sido uno de los más esperados de este 2023 y también de los secretos mejor guardados. Después de ver la serie de 'Harry y Meghan', la expectación de conocer qué anécdotas eran contadas en este libro ha sido máxima y es que el hijo de Carlos III de Inglaterra y Lady Di ha abierto su libro de recuerdos para narrar, sin ambages, sus recuerdos más polémicos.

En sus 557 páginas, el duque de Sussex comparte muchos detalles de su vida ínitma de los que no se conocían públicamente. Una de las anécdotas que más ha dividido a la población inglesa ha sido la pelea que tuvieron los hermanos por sus mujeres. Aunque se han descubiertos datos muy impactantes, todavía no se conoce todo y parece que esta biografía dará mucho de que hablar. Otro de los detalles que hemos podido conocer de la vida de Harry es que, por su seguridad, el príncipe siempre viaja armado. Los guardaspaldas que le acompañan siempre llevan un maletín donde se puede leer la palabra ‘Glock’. Se trata de una caja que porta una potente pistola y la munición necesaria para cargarla. Como se puede ver a simple vista, es obvio que el príncipe quiere hacer ver que gestiona muy bien su seguridad.

Gtres

A parte de demostrar que siempre va armado, también se ha podido conocer otra polémica del príncipe. Aunque Harry ha asegurado en más de una ocasión que sus palabras plasmadas en el libro no son para perjudicar a nadie, sino para contar su "verdad", parece que a la Casa Real no le están sentando muy bien. Harry sigue de promoción y esta noche será el invitado estrella de The Late Show presentado por Stephen Colbert. En el adelanto promocional, se puede ver encima de la mesa dos chupitos de tequila que el príncipe Harry se acaba bebiendo. Este hecho tampoco ha sentado muy bien al pueblo británico.