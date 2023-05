Ana de Inglaterra le da un disgusto a su hermano, Carlos III, antes de su coronación. Cuando Londres cuenta las horas para vivir la coronación del hijo mayor de Isabel II y su esposa, la reina Camila, que podrás seguir por televisión, su hermana favorita ha concedido una entrevista para hablar del momento histórico que vive la familia real británica. Desde el palacio de St. James, la princesa habla del giro que la monarquía británica ha dado tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel II, y la llegada al trono de su hermano Carlos con el que siempre ha tenido una excelente relación. "Mi madre fue la Reina durante mucho tiempo. Y aunque sabes que esto podría suceder, en realidad no piensas mucho en ello. Sobre todo porque la monarquía se trata de la continuidad" cuenta y añade que cree que Carlos del Reino Unido está muy comprometido con su trabajo como monarca.

Ana de Inglaterra muestra su desacuerdo con los planes de Carlos III de 'reducir' la familia real británica

Ana del Reino Unido asegura que la llegada al trono de Carlos III ha dado un giro a la monarquía y que, en la actualidad, la institución ofrece "un grado de estabilidad que es bastante difícil de lograr". Además, la princesa opina sobre los planes de su hermano de reducir el número de miembros de su familia con funciones representativas así como bajar los costes de la monarquía. "No parece una buena idea desde mi punto de vista, diría yo. No estoy muy segura de qué más podamos hacer", afirma.

Gtres

Ana de Inglaterra escolta a caballo la carroza real tras la coronación de Carlos III

Ana de Inglaterra tiene un papel principal en la coronación de Carlos III y Camila ya que, tras la ceremonia en Westminster, escolta a caballo la carroza real como portadora del Palo de Oro. "Me lo ofrecieron y dije que sí, así tengo resuelto el problema de cómo vestir ese día" comenta ya que, para la ocasión, debe lucir uniforme militar.

La única hija de la reina Isabel II y Felipe de Edimburgo no quiso hablar sobre la investigación sobre los posibles vínculos de la monarquía con la esclavitud que apoya Carlos III. "Realmente no es un tema de conversación que mencionaría. Tengo una perspectiva histórica que es ligeramente diferente, tal vez más realista. La perspectiva histórica se remonta mucho más atrás. Y los contextos modernos son muy diferentes. La esclavitud no ha desaparecido", asegura.

El mejor merchandising para celebrar la coronación de Carlos III Camiseta en honor a la coronación de Carlos III Su Majestad el Rey Carlos III | Coronación 2023 amazon.es 17,49 € Comprar Taza de cerámica en honor a Carlos III Shichangda amazon.es 13,99 € Comprar 23 piezas de decoraciones sobre la coronación real SelfTek amazon.es 20,69 € 18,44 € (11% de descuento) Comprar 45 globos de coronación y 2 rollos de cintas PFLYPF amazon.es 9,59 € Comprar