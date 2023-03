Harry de Inglaterra y su esposa, Meghan Markle, han sido 'premiados' por el rey Carlos III a pesar de la polémica. En la mañana de este 9 de marzo, la web oficial de la familia real británica ha sufrido una actualización y los hijos de los duques de Sussex, Archie y Lilibet, aparecen como príncipes británicos, un derecho que les correspondería por ser nietos del actual soberano. Este cambio oficial llega después de que un portavoz de Harry se refiriera a Lilibet como princesa para confirmar su bautizo en Los Ángeles sin la presencia de la familia paterna.

La inclusión de Archie y Lilibet, los hijos de Harry y Meghan, como príncipes británicos en la web de la casa real llega horas después de que se conociera el contenido de una conversación privada entre Carlos III y su hijo menor tras el funeral de la reina Isabel II. Un mes antes de la publicación de 'En la sombra', la polémica biografía de Harry en la que habla de su problemática relación con su familia, padre e hijo tuvieron una conversación en la que el soberano comunicó a Harry que a sus hijos se les permitiría tener títulos reales.

Según una patente del rey Jorge V de 1917, todos los nietos de un monarca británico se convierten en príncipes pero no ha sido hasta hoy 9 de marzo cuando la casa real británica se ha referido a Archie, que cumplirá cuatro años el 6 de mayo día de la coronación de su abuelo, y Lilibet, que nació el 4 de junio de 2021, como príncipe y princesa ya que, hasta este momento, se refería a ellos como señor y señora. Polémicas aparte, la familia real británica prepara la coronación de Carlos III a la que están invitados los duques de Sussex pero ¿asistirán?