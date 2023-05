Meghan Markle es la gran ausente en la coronación del rey Carlos III. La esposa del príncipe Harry no acude a la ceremonia más importante de la familia real británica este 2023 y no ha viajado a Londres para arropar a su suegro y a la reina Camila en su gran día algo que sí ha hecho su marido quien, el pasado abril, confirmó su presencia. Es la primera vez que el hermano del príncipe Guillermo se reúne con su familia tras las críticas vertidas contra ellos en su autobiografía 'En la sombra' y su mujer no estará allí para arroparle por una buena razón: permanecer junto a sus hijos Archie y Lilibet en su casa de Los Ángeles, California.

Meghan Markle 'cambia' la coronación de Carlos III por una fiesta de cumpleaños para su hijo Archie

Además, el 6 de mayo es un día muy especial para Meghan Markle porque es el cumpleaños de Archie, su hijo mayor, y tal y como ha adelantado la prensa americana, mientras Carlos III sea coronado rey, ceremonia que podrás seguir en televisión, la mujer de Harry estará celebrando los 4 años de su primogénito para el que ha preparado una fiesta en su casa de California.

instagram

La madre de Meghan Markle presente en la fiesta de cumpleaños de Archie

Según adelanta la revista 'People', Meghan Markle, que explicó sus razones de no acudir a la coronación, organiza una fiesta de cumpleaños para Archie en su casa de Los Ángeles, similar a la que ha celebrado otros años en otras efemérides como la Pascua. Según la publicación, es una fiesta sencilla a la que acuden pocos invitados como Dorian Ragland, madre de la duquesa de Sussex y abuela del homenajeado. Además, también se habla de la posible presencia de algunos de los amigos o vecinos famosos de Harry y Meghan como Oprah Winfrey, Serena Williams, Ellen Degeneres o Natalie Portman.

Harry, de Londres a California en tiempo récord para celebrar el cumpleaños de su hijo Archie

El príncipe Harry no quiere perderse el cuarto cumpleaños de su hijo Archie y tiene previsto volar de Londres a Los Ángeles, el mismo 6 de mayo, cuando termine la ceremonia religiosa en la abadía de Westminster. El hermano del príncipe Guillermo aprovecha que no le han incluido en los protocolos de coronación y que no hará el paseo hasta Buckingham ni saludará desde el balcón de palacio para regresar junto a su mujer y sus hijos para celebrar un día tan especial.