La princesa de Gales, Kate Middleton, ha vuelto a demostrar que no tiene rival estilístico, y es que, al no coincidir con la reina Letizia en la boda del príncipe Hussein de Jordania, Kate pudo deslumbrar con un look de ensueño. Y es que son muchas las ocasiones en las que se compara a las dos royals. El príncipe Guillermo y ella se desplazaron, junto a otros 140 invitados, al palacio de Zahran, en Amman -capital de Jordania- para acudir al enlace real que unió, tras varios días de fiestas típicas del rito islámico, al príncipe heredero con la arquitecta Rajwa Al-Saif, y en la que la madrina, la reina Rania, también impresionó como una de las más elegantes.

Kate dejó a todos boquiabiertos con un vestido rosa palo, muy en la línea de la tendencia 'Barbiecore' de la que hizo gala recientemente, firmado por Elie Saab, con detalles de bordados en el pecho y las mangas. Perteneciente a la colección otoño-invierno del año 2017 de Alta Costura, Kate también tuvo que tirar de imaginación para evitar que las transparencias en plumeti del vestido mostraran más de lo permitido por el país islámico, por lo que hubo que añadir un forro bajo las transparencias. Además, consiguió darle un toque 'vintage' con ondas al agua, clutch dorado y sandalias a juego. ¿El detalle más llamativo? Sus uñas: mientras en las manos apostaba por una manicura natural, en los pies lució un fuerte color rojo.

Gtres

Gtres

Como apuntábamos, la ausencia de la reina Letizia permitió a Kate llevarse el protagonismo de los flashes, y es que siempre que coinciden es inevitable la comparación, porque no es la primera vez que se inspiran la una en la otra. Con quien sí coincidió en estilismo, al menos en el color, fue con la reina Sofía, que también apostó por el color rosa palo en su look y el color dorado en su bolso de mano. A pesar de que las muestras de riqueza a través de grandes alhajas estaban prohibidas, nuestra emérita se las ingenió para lucir algunas joyas y bordados de pedrería en su look.

Gtres

Otro de los detalles que más llamó la atención fue precisamente el color del vestido escogido por Kate, el rosa, uno de los colores del verano gracias a la tendencia 'Barbiecore', y del que doña Letizia se ha convertido últimamente en gran embajadora. De hecho, en la coronación de Carlos III el pasado mayo, nuestra monarca se convirtió en una de las más elegantes del acto por unanimidad entre la prensa internacional con su look firmado por Carolina Herrera.

David Fisher/Shutterstock