Estela de Suecia cumple su primera década Jonas Gratzer Getty Images El 23 de febrero de 2022, la primogénita de Victoria de Suecia y el príncipe Daniel cumple 10 años. La princesa ha conquistado a todos con sus risas y simpatía y, a continuación, repasamos las mejores imágenes de su biografía.

Cumpliendo con la tradición View this post on Instagram A post shared by Kungahuset 🇸🇪 (@kungahuset) Los hijos de Victoria y Daniel de Suecia dieron el pistoletazo de salida a estas entrañables fechas el 13 de diciembre de 2021 para festejar Santa Lucía. La casa real sueca celebra esta fecha porque según el calendario juliano ese día era el más largo del año y coincidía con la Navidad. Repasamos todos los 'christmas' de la realeza.

Podrá ser reina si se casa con una mujer Michael Campanella Getty Images En octubre de 2021, el gobierno sueco explicó que Estela, que ocupa el segundo puesto en la línea de sucesión al trono sueco por detrás de su madre, podrá reinar sea cual sea su condición sexual. La ley que articula la sucesión revela que "para permanecer en la línea sucesoria debe contar con el consentimiento del Gobierno para contraer matrimonio. Hoy en día se pueden contraer matrimonios entre personas del mismo sexo".

En el bautizo de su primo Julian Erik Simander/TT Estela fue una de las protagonistas del bautizo del tercer hijo de Carlos Felipe de Suecia y su esposa, Sofía Hellqvist, que tuvo lugar en agosto de 2021. Muy formal, posó con sus padres y su hermano Óscar.



El posado por su noveno cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Swedish royals (@swedish.royal) Para celebrar el noveno cumpleaños de la princesa Estela, la Casa Real de Suecia ha decidido compartir unas imágenes de ella donde se observa lo mucho que ha cambiado en este año. Eso sí, sigue sin perder su sonrisa tan característica.

Con su hermano y su mascota Río View this post on Instagram A post shared by Swedish royals (@swedish.royal) Para celebrar este día tan especial, Estela de Suecia ha posado junto a su hermano, el príncipe Oscar, y a su mascota, Rio. Una instantánea muy tierna con la que muestran la gran unión que existe entre ellos.

Con una sonrisa en la cara Casa Real Sueca La princesa cumplió seis años en 2018 y posó así de contenta con su tarta de cumpleaños.

Simpática y extrovertida La primogénita de los príncipes herederos siempre se ha caracterizado por ser muy espontánea y divertida. La pequeña princesa ha cautivado a todos con su simpatía natural y su alegre sonrisa.

Amante de la nieve Cuando Estela cumplió tres años la Casa Real Sueca compartió cuatro simpáticas imágenes de la pequeña jugando en la nieve. Cortesía Kate Gabor, Kungahuset.se

Para comérsela Estela, guapísima con un abrigo blanco y gorro a juego, muy abrigada para las bajas temperaturas en Suecia, disfruta jugando con la nieve. Las fotos están hechas el 20 de febrero de 2015 en el castillo de Haga, la residencia de sus padres en Estocolmo. Cortesía Kate Gabor, Kungahuset.se

Una experta esquiadora Una divertida estampa de Estela, ya una experta esquiadora, con un mono de esquí. La niña sigue teniendo la misma facciones dulces que cuando era un bebé recién nacido, sin embargo, hay que sumarle una pizca de travesura y diversión. Cortesía Kate Gabor, Kungahuset.se

Estela de Suecia sopló tres velas en la nieve Divertida y natural, así es la primera nieta de los reyes de Suecia al cumplir su tercer año de vida. Cortesía Kate Gabor, Kungahuset.se

A juego con mamá Getty No cabe duda de que Estela es la princesita de sus padres, Victoria y Daniel de Suecia. Además, la pequeña disfruta ejerciendo de hermana mayor de Óscar. Y, sobre todo, vistiendo a juego con su mamá.

En actos oficiales Getty El día de su cuarto cumpleaños la pequeña Estela tuvo que ponerse unos protectores para los oídos, protagonizando una divertida imagen en la que apreciamos como su madre comparte risas con ella.

En el bautizo de su hermano Óscar Getty Otra de las estampas para el recuerdo es la que protagonizó Estela junto a sus padres y su hermanito Óscar, que posaban así de felices en el día del bautizo del hijo pequeño de la princesa Victoria.

¡Me aburro! Getty Estela siempre ha destacado por sus gestos espontáneos, que sin duda nos han regalado alguno de los momentos más tiernos de la pequeña.

De la mano de mamá y papá Getty Una de las estampas más tiernas de Estela es la que protagonizó con cuatro años durante una de las fiestas nacionales de Suecia. La pequeña Estela no quiso soltarle las manos a sus papás, que la sujetaban con amor.

Sus posados Getty Sin importar si llueve o hace sol, la joven Estela nunca pierde su sonrisa, ofreciendo estampas tan tiernas como la presente, donde la joven sostiene un paraguas que es mucho más grande que ella.

La sonrisa de mamá Getty Conforme va pasando el tiempo se puede comprobar que Estela ha salido a su mamá, la princesa Victoria, de la que ha heredado sus ojos y su sonrisa.

Amante de la Navidad Cada día está más mayor. Estas últimas Navidades Estela ha ejercido de mujercita en su casa y ha ayudado a colocar el árbol y a llenarlo de adornos. Siempre con una sonrisa en la cara, además, luce feliz su lacito rojo.

Su primer día de colegio El 25 de agosto de 2014 fue el primer día de colegio de Estela, que llegó de manos de sus padres. Victoria de Suecia llevó la mochila de su hija.

No sin mi paraguas Como si fuera una mujercita, Estela quería ella misma llevar su propio paraguas.

Muy divertida Más divertida que nunca. Estela, siempre sonriente, se lo pasó de lo lindo en este acto, en el que se volvió loca con los cisnes. Muy graciosa, lució un sombrerito azul para protegerse del sol. Su madre apenas se separa de ella y se la lleva a todos los actos que puede. Recientemente, la pequeña viajó a Estados Unidos, donde sus padres tenían varios encuentros oficiales.

En 2014, se convierte en hermana mayor De momento Estela no tiene hermanos, pero ya sabe lo que es ejercer de prima mayor. Así cuida a su prima Leonor, primer hija de Magdalena de Suecia, embarazada de nuevo. La pequeña nació el 20 de febrero de 2014, tres días antes del segundo cumpleaños de Estela.

Siempre conjuntada Así de coqueta han vestido siempre a Estela. Con el gorro a juego con el vestido y unas divertidas manoplas se dejaba ver la pequeña en uno de los actos oficial de la familia real sueca.

Le gustan las manualidades Siempre divertida y risueña, la hija de Victoria de Suecia es una niña muy activa y despierta.

Su segundo cumpleaños Acompañada de sus padres, Estela celebraba su segundo cumpleaños. Como hiciera el año anterior, la pequeña sopló ella solita las velas de su pastel.

Amante de la nieve Muy abrigada, con plumas, manoplas y un gracioso gorrito blanco con un pompón, empezó Estela el 2014.

Aprendiz de repostera Así ayudó en casa Estela a preparar sus segundas Navidades.

De Halloween En 2013 también vimos, por primera vez, a Estela celebrando Halloween. Ella misma, que se ayudada de una carretilla, se encargó de recoger su calabaza.

Muy juguetona Haciendo burbujas de jabón entretenían a Estela durante uno de los actos oficiales.

Protagonista en la boda de Magdalena de Suecia En la boda de su tía, Magdalena de Suecia, el 8 de junio de 2013, Estela también se convirtió en protagonista. Vestidita de blanco y sentada como una niña mayor entre sus padres, demostró portarse muy bien.

Con el traje típico El 6 de junio de 2013, en el Día Nacional de Suecia, veíamos a la pequeña vestida, por primera vez, con el traje tradicional del país.

Su primer cumpleaños El 23 de febrero de 2013, vestida de azul, celebró su primer año de vida. Y no solamente sopló la vela que adornaba su tarta, sino que acabó con el pastel, comiéndoselo ella solita.

Espontánea desde bebé Desde que naciera, Estela ha acaparado todos los flashes, incluidos los que tenían que ir hacia su madre, heredera a la corona. La pequeña, en brazo de mamá en casi todos los eventos, parecía tener sueño. Muy mimosa, no se separó de su león de peluche.

Sus primeros pasos Poco antes de cumplir su primer año de vida, Estela ya empezaba a dar sus primeros pasos, siempre agarradita de las manos de mamá y papá.

Su primera Navidad Con un vestido rojo, a juego con el lacito, y zapatos negros, así vivió Estela sus primeras Navidades, las más especiales para sus padres, Victoria y Daniel, por compartirlas con su primogénita y heredera al trono.

Entre hojas Desde que nació se convirtió en el juguete de la familia. Fotogénica y muy buena, Estela se ha dejado fotografiar, desde bien pequeñita, con gorros de lo más simpáticos.

Su bautizo, el 22 de mayo de 2012 Su bautizo tuvo lugar en Estocolmo, el 22 de mayo del mismo año que nació. Estuvo despierta durante parte de la ceremonia pero se portó muy bien.

El ojito derecho de sus papás Para celebrar el 66 cumpleaños de su abuelo, el rey Carlos Gustavo, Estela de Suecia nos regaló su primer saludo en el balcón, con muy pocas semanas de vida.

Su nacimiento, el 23 de febrero de 2012 Victoria de Suecia daba a luz el 23 de febrero de 2012, para poco después presentar a su bebé con esta fotografía. Es la primera vez que veíamos a la pequeña, con cuatro días de vida, durmiendo relajada sin saber que todos los focos apuntaban a ella.

