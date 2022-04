Malú comparte ondas con Sara Carbonero View this post on Instagram A post shared by Malú (@_maluoficial_) La cantante ha acudido a promocionar su nueva gira al programa de su amiga, una visita que ha querido agradecer con este bonito post en redes sociales.

Choque de embarazadas View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) Violeta Mangriñán y la Dra. Carla Barber han coincidido en el 'Suave Fest' donde han sido invitadas por María Pombo. Una dulce coincidencia que han disfrutado y mucho.

La romántica declaración de David Bisbal View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante ha compartido una dulce imagen con su mujer que ha aprovechado para declarar su amor recibiendo mucho amor de sus seguidores.

Óscar Higares, integral View this post on Instagram A post shared by Oscar Higares (@oscarhigares) El torero ha demostrado en lo buena forma que está con una sugerente imagen tras las cortinas blancas que nos deja ver cómo se encuentra a sus 51 años. En perfecta forma.

Kiko Rivera habla de los que hablan View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El DJ no ha tenido reparos en hablar sobre aquellos que se hacen eco de los rumores advirtiendo de las malas emociones que pueden generar.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io