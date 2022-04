Violeta y Fabio, 3 años de amor View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) Aunque pocos apostaban por su relación, Fabio y Violeta han demostrado que lo suyo es amor de verdad. A punto de ser papás, los ex supervivientes han celebrado sus 3 años de relación este 18 de abril, y Violeta ha querido mostrar su lado más romántico con un bonito mensaje a su churri. ¡Qué monos!

Candela Serrat y Dani Muriel, otra pareja de aniversario View this post on Instagram A post shared by Dani Muriel (@danimuriel) Los dos actores también están de celebración, pero ellos van ya por los 6 años de relación. ¿Quién se lo iba a decir? Así de "empalagosos", como ha dicho su amigo el también actor Álex Adrover, se han mostrado este lunes para gritar a los cuatro vientos lo mucho que se quieren.

Nuria Fergó, de cumpleaños View this post on Instagram A post shared by NURIA FERGÓ (@nuria_fergo) Empezó con sólo 22 añitos su carrera en 'Operación Triunfo', siendo de las más jóvenes de su edición, pero de eso ha pasado ya mucho, y su vida cambió, con aquello, para siempre. Ahora, a sus 43 años, es toda una mujer hecha y derecha que sabe lo que quiere y lo que no. Además, ¿qué más da cumplir años cuando se llevan así de bien? "Estoy con mil sueños, mil planes y mil ganas de vida", ha escrito. ¡Pues adelante! ¡Felicidades!

Alessandro Lequio muestra sus años mozos de karateka View this post on Instagram A post shared by Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) No se puede negar que Alessandro Lequio era todo un bombón en su juventud, así que normal que las trajera a todas locas, siendo además un amante del deporte, como el karate, tal y como muestra en esta imagen que ha compartido. Y lo que tampoco se puede negar es el gran parecido que compartía con su hijo Aless...

Adriana Lima ya conoce el sexo de su bebé View this post on Instagram A post shared by Adriana Lima (@adrianalima) La modelo brasileña estaba deseosa por saber si iba a tener un niño o una niña, y ahora, por fin, lo ha sabido gracias a una fiesta de 'gender reveal', que cada vez están más de moda. La top espera junto a su chico, Andre Lemmers, tras anunciar el embarazo el pasado mes de febrero, un niño. Ahora ya sólo falta que nos cuente el nombre que ha elegido... Aquí, de hecho, le dejamos una lista de 30 nombres ingleses de lo más bonitos, por si le sirve de inspiración...

Íker Casillas, a dieta View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) En esta Semana Santa a muchos se nos ha ido la mano con la comida (sí, lo confesamos), e Íker Casillas no ha sido menos. Ha disfrutado como un niño de las vacaciones, pero con el regreso a casa toca ponerse a plan para lucir figurín este verano...

Rita Ora tiene nueva mascota View this post on Instagram A post shared by RITA ORA (@ritaora) La cantante no ha podido evitar presumir de su nueva perrita, llamada Honey ('Miel'), a la que ha adoptado. Una preciosa cachorrita de ojos claros con la que a la artista se le cae la baba. Normal. ¡Menuda monada!

Alexia Rivas, nostálgica con su perrita Mora View this post on Instagram A post shared by ALEXIA RIVAS SERRANO (@alexiaarivas) Y de perras iba la cosa este lunes, porque si Rita Ora anunciaba la adopción de Honey, la colaboradora Alexia Rivas ha contado la historia de su perrita Mora, a la que adoptó cuando llegó a Madrid mientras estudiaba, pero con ese tamaño no podía tenerla en un pequeño piso de la capital... así que con mucho dolor se la tuvo que dar a su padre. Ahora, es mucho más feliz corriendo por el campo, y aunque Alexia le echa de menos, es feliz porque sabe que ella también lo está.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io