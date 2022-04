Felipe VI ha disfrutado de la final de una de las Copas del Rey más sorprendentes de los últimos años. Habiendo eliminado el Athletic de Bilbao a Barcelona FC en octavos de final y al Real Madrid en cuartos, caía en semifinales ante el Valencia en penaltis, llegando este a la final como favorito ante el Betis FC. Sin embargo, los verdiblancos no se dejaron y estuvieron dispuestos desde el minuto uno a ponérselo difícil a los valencianos, un enfrentamiento que el Rey vio desde el palco con tremenda emoción.

El monarca se sentaba en al palco de honor al lado de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y Luis Rubiales, presidente de la Federación de Fútbol. También estaban con él, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, entre otras autoridades y personalidades.

La emoción del juego se olía desde el inicio del partido, momento en el que, tras el himno nacional, el monarca saludó a la afición dispuesto a disfrutar del gran choque que se esperaba en el campo. Sonriente, se sentó sin parar de comentar cada jugada con las autoridades que tenía a su lado. Y es que el Rey tiene un gran cariño al club bético, el favorito de su abuela.

El partido estuvo igual de interesante que se presentó y finalmente se tuvo que decidir en penaltis (5-4) tras un empate a uno durante el tiempo reglamentario. Con una sonrisa en la cara, el Rey Felipe VI no dudó en levantarse a aplaudir el gran esfuerzo de ambos equipos. Así, mientras entregaba la copa de subcampeón al capitán del Valencia FC, Gayá, no dudó en felicitarle por el gran encuentro que había firmado.

Lo mismo hizo con la llegada de Joaquín, capitán del Betis, evidentemente más animado cuando recibió la copa de campeones que ofreció a todo el estadio. Aunque esta entrega tuvo más significado emocional para el monarca, y es que María de las Mercedes, condesa de Barcelona y abuela del rey, era una de las más fieles seguidoras del club en los años que pasó en Sevilla.

La euforia del jugador se transformó en emoción en el momento que fue a abrazar a sus hijas en el terreno de juego tras celebrar recibir la copa, y es que se trata de la tercera Copa del Rey de la historia del club. El capitán, que había anunciado su retirada esta temporada, se lo está pensando mejor vistos los resultados: "¿Ahora que estamos ganando me voy a ir? ¡No!", contestaba a Juanma Castaño durante la celebración.

Tras el encuentro, Su Majestad recibió un obsequio por parte del Betis, una camiseta firmada y dedicada al monarca mientras que el Valencia FC le hizo entrega de una fotografía de la primera Copa del Rey que ganó el club.

