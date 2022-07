La colaboradora de 'Ya es mediodía' compatibiliza su trabajo en televisión y colaboraciones con diferentes marcas con sus estudios universitarios. Y es que, en febrero de 2019, la licenciada en Publicidad y Relaciones PúblicasDesde entonces, la joven compatibiliza su trabajo y el cuidado de su hijo con la Universidad y, ante este final de curso, ha querido compartir con sus más de 685.000 seguidores de Instagram, las calificaciones que ha obtenido en este final de curso.

Alba Carrillo, que este verano quiere lucir cuerpazo gracias a una nueva terapia estética, ha recibido la última nota de sus exámenes y está tan orgullosa que no ha dudado en mostrarle en sus redes sociales. "Acaban de colgar mi última nota. Un 10!!! Os acordáis que os dije que me habían salido muy bien? Todo aprobado con notables y sobresalientes!!", escribió junto a la última calificación recibida.

@albacarrillooficial Instagram

La colaboradora de 'Ya es mediodía', que no se habla con Jorge Javier Vázquez, también quiso agradecer la ayuda que sus padres le prestan para que ella pueda estudiar. "Gracias a mis padres que me ayudan siempre para que yo pueda estudiar", escribió. Alba está encanta con esta carrera y no descarta opositar a policía judicial. "Sería muy feliz, lo combinaría con la televisión porque es lo que me llena, me encanta, me da mucho tiempo libre para estar con mi hijo que es mi prioridad", desveló hace unos meses. Alba Carrillo no para y, además de sus estudios de Criminología y la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, cursó un Máster de Marketing y Comunicación en Moda y Lujo en el que también obtuvo unas excelentes calificaciones, un 8,6.

