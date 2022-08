Han pasado ya varios meses desde que la tóxica relación de Iván González y Oriana Marzoli tocara a su fin. Los dos han tenido tiempo de pasar página y conocer gente nueva, y eso es lo que parece que ha hecho el jerezano, al que ahora se relaciona con la influencer Teresa Bass. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido (aún) su relación, pero lo que está claro es que, por lo que muestran en sus redes sociales, hay muy buen rollo.

Durante las primeras semanas casi ha habido que jugar al 'pilla pilla' con ellos, como ha tenido que hacer la cuenta de 'salseos' @lacuernis, y es que iban dejando 'miguitas de pan' que podrían dar lugar a pensar en una relación: compartían el mismo contenido a las mismas horas (por ejemplo, lugares de visita o restaurantes), pero tampoco se etiquetaban mutuamente... aunque algo ha cambiado en estos últimos días, en los que hemos visto, durante sus vacaciones en las Islas Baleares, que empiezan a abrirse un poco más y no esconden que están juntos.

De hecho, recientemente Teresa compartía la imagen de un restaurante que estaba visitando y etiquetaba a su acompañante: "Tenemos aquí a un individuo que pela las gambas como yo @ivangoonzalez_", escribía sobre el vídeo en el que se ve a Iván pelar unas gambas con cuchillo y tenedor. Además, han visitado el mismo spa y se han alojado en el mismo hotel en Menorca. ¿Casualidad? Desde luego, no.

Parece que Iván está ya preparado para tener una nueva relación, y es que, como él mismo contó en su canal de mtmad, quiere ya sentar la cabeza con una chica para formar una familia... e incluso hizo un casting para compartir los requisitos que debía tener su futura novia: después de triunfar en lo profesional con su paso por la tele, 'Supervivientes' y montar varios negocios que le van estupendamente, ahora quiere conseguir su próxima meta: una mujer y un hijo con los que tener su propia familia. ¿Será Teresa esa chica?

Teresa, por su parte, ha forjado su carrera a golpe de redes sociales: en Instagram ahora mismo suma más de 370.000 seguidores, y es una indispensable en todos los eventos y 'saraos'. Nació en Motril (Granada), ha trabajado como modelo y tiene 32 años (dos más que él), aunque a algunos quizá les suene su cara: en 2016 se le relacionó con el presentador y humorista Dani Mateo cuando este se divorciaba de la actriz Elena Ballesteros, una relación que ninguno de los dos confirmó a pesar de que fueron fotografiados juntos.

